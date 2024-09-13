Serdar Ortaç, hayatındaki ilkleri paylaştı
Serdar Ortaç, hayatına ve müzik kariyerine dair anılarını ve ilklerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı
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Ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında kendileri için anlam taşıyan eski fotoğrafları paylaşarak hem kendilerini hem de takipçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Bu nostaljik paylaşımlar, hayranlarına geçmişteki anılara göz atma fırsatı sunarken, ünlüler de kariyerlerindeki önemli anları yeniden hatırlıyorlar.
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O isimlerden biri de Serdar Ortaç oldu. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlar ve açıklamalarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez hayatında ve kariyerindeki ilkleri paylaştı.
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54 yaşındaki şarkıcı, 3.4 milyon takipçili Instagram hesabında; ilk aşkını, ilk sahnesini, ilk imza gününü, üniversite yurdunda yaptığı ilk yemeği ve ilk otomobilini yayımladı.
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Fotoğraflar: Instagram, DHA, DepoPhoto