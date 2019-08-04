04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Beyşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası 15. Göl Festivali'nde hayranlarıyla buluşan pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç, konser programında buluştuğu hayranlarını sevilen şarkılarıyla eğlendirdi.
Sevenlerinin de şarkılarında eşlik ettiği Ortaç, zaman zaman konserine koltuk üzerinde oturarak devam etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Serdar Ortaç, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarını da seslendirerek izleyenlere nostaljik bir gece yaşattı.
"EVLİLİK NORMAL BİR ŞEY DEĞİL"
Sahnede konuşan Ortaç, kendisinin 45 yaşında evlendiğini hatırlatarak, “Başka kimseye 'Canım, cicim, bebeğim' diyemiyorsun. Artık sadece hanımına aitsin, ona görev evleneceksin. Ben 45 sene bekledim, sonunda hayatımın aşkını buldum. Biraz geç oldu. Abi sakın sen o kadar bekleme. En fazla 25, hadi 27 diyelim... Evlilik normal bir şey değil kızlar, yani iki tane deli olmanız lazım” dedi.
Konser sonunda Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sanatçıya tablo hediye ederken ilçede üretim yapan bir firma tarafından özel olarak üretilen üzerinde ‘Serdar Ortaç’ yazılı bir av tüfeği de armağan edildi.
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