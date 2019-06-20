Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; down sendromlu bireylere farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Altın Boğaz Ödülleri" önceki akşam sahiplerini buldu. Geceye ödüllerini almak üzere gelen ünlüler arasında Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ivana Sert, Betül Demir ve Ferman Toprak gibi isimler vardı.

SERDAR ORTAÇ'IN HAYATI FİLM OLUYOR

Ünlü yapımcı Mehmet Yıldırım ile ödül töreninde bir araya gelen Serdar Ortaç, hayatını film yapacağının müjdesini verdi. İsmi henüz açıklanmayan filmde Ortaç kendi yaşamını sinemaya yansıtacak.

Serdar Ortaç, 1992 yılından itibaren yaşadığı hayatın senaryosunu yazacağını ve yapımcı Mehmet Yıldırım'ın da filmi çekeceğini duyurdu. Merhum Müslüm Gürses 'in hayat hikayesinin anlatıldığı filmden sonra 2. film Serdar Ortaç'tan gelecek.

"DÜNYANIN SONU GELECEK"

Şarkıcı Yılmaz Morgül, geceye gaz maskesiyle katılarak ve sahnede pankart açarak dikkat çekti.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Morgül, "Dünyadaki bütün ülkeler küresel ısınma ve çevrecilik adına önlem almazsa dünyanın sonu gelecek. Biz insanlık adına doğayı katlettik. Yakında yiyecek içecek savaşları başlayacak. Bir an önce kendimize gelip doğayı korumalıyız. Yakında nefes alamayacak duruma geleceğiz. Bu yüzden gaz maskesi takarak dikkat çekmek istedim" şeklinde konuştu.

Daha sonra En Başarılı Türk Sanat Müziği Sanatçısı dalında ödülünü almak için sahneye çıkan Yılmaz Morgül "Yaşamak İçin Dünyayı Kurtar" yazılı pankart açtı.