EV VE OTOMOBİL VERECEK

2. Sayfa programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...