Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. MS hastası olan Ortaç, Emirgan'dan Bebek'e kadar 5 kilometre bisiklet sürerek, spor yaptı.

Muhabirlerle sohbet eden Serdar Ortaç, yazın tatile çıkmayacağını, çalışacağını söyledi.