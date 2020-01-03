03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vekili Oğuz Sarvan, başkan Zekeriya Alp ile düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sarvan, 16. haftada oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çok konuşulan Serdar Aziz ile Domagoj Vida arasındaki pozisyon ile ilgili ""UEFA'nın bütün hakemlere verdiği seminerlerde 'Ucuz penaltı' olmasın talimatı var. Özellikle bu itme konularında, bunun şiddeti bir yerde yazmadığı için geniş bir aralık var. Aynı şey yurt dışında da var. Serdar Aziz - Domagoj Vida pozisyonunun VAR konuşmasını sorduk, standart bir konuşma olmuş. VAR hakemi soruyor, Cüneyt Çakır 'ikili mücadele' diyor. VAR hakemi de 'evet doğru' diyor. Hakemlerle, karar hakkında hemfikir değiliz ama bir art niyet yok" ifadelerini kullandı. Sarvan'ın "Hakemlerle karar hakkında hemfikir değiliz" sözleri dikkat çekti.
Sarvan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:
"VAR, HAKEMİ ÇAĞIRDIĞINDA..."
"Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor. Süper Lig'de ilk yarı kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren ve ettirmeyen hakemlerimiz UEFA talimatlarına göre doğru karar verdi. Ancak VAR varken, bu tartışmalara izin vermemek adına ikinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik. Hakemin VAR'a gitmesi için bir takım prosedürler var. Ancak VAR hakemi çağırırsa hakem gidebilir. VAR hakemi çağırdığında hiçbir hakem gitmemezlik yapamaz."
"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" TALEBİNE YANIT
"VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydının olduğu nasıl bir manipülasyon yapılabilir bu da sizin takdiriniz. VAR'a ben de soğuk bakıyordum ama Dünya Kupası'ndan sonra fikrim değişti. Ancak VAR olmasaydı daha iyi olabilirdi. VAR olmasaydı, bu kadar hakem konuşulmazdı."
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