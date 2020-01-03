Zekeriya Alp, Zorlu'daki görüşmeyi açıkladı!

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MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2019/20 sezonunun ilk yarısını değerlendirdi.
Zorlu'daki görüşmenin detaylarını açıklayan Zekeriya Alp, "Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili bir başvurusu olmuştu. Ali Koç tüm çekincelerini bize anlattı. Biz de neler yaptığımızı bilinecek şekilde kendilerine anlattık. Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile atamaları yapıyoruz. Pozisyonu irdeledik ve kural hatası olmadığına karar verdik. Semih Özsoy da taçla ilgili IFAB görüşünü sordu. Kural hatası kapsamında olmadığını anlattım. Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin görev almamasıyla ilgili de konuştuk. 43 tane hakemimiz var. Hepsine her hafta görev vermemiz mümkün değil. Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz. Adaletin mekanı olmaz" ifadelerini kullandı.
Habertürk Spor, 13 Aralık 2019'da 'Zorlu'daki görüşmenin perde arkası'nı okuyucularına duyurmuştu.
Ayrıntılar birazdan...
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