Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un, Nihat Özdemir'in ofisinde yaptığı görüşme kamuoyunda gizli içerikli bir görüşme gibi lanse edilse de gündemde tamamen Fenerbahçe ile ilgili güncel konular yer aldı. Aynı zamanda bu görüşmenin Nihat Özdemir'in ofisinde olması da tartışma yaratırken tüm bu konularla ilgili TFF dün konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada bu görüşmenin oldukça sıradan olduğu ifade edilirken, görüşmenin içeriğine ise Habertürk ulaştı. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin yaşanan özellikle 4 olaydan dolayı duyduğu büyük rahatsızlıkları konuşma amacıyla bu görüşme gerçekleştirilirken, görüşmenin Nihat Özdemir'in ofisinde olması ise tamamen buluşma günün şartlarında, buluşmaya katılan herkese daha uygun bir konumda olması sebebiyle tercih edildi.

Görüşmede ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddia ettiği Alanyaspor maçında yapılan kural hatası itirazı sonrası IFAB'ın bir rapor gönderdiği ve bu raporun hasır altı edildiği konusu ve Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra hakemlerin karşılaşmayı iyi yönetmiş de olsa maç alamayıp, Sarı-Lacivertliler'in puan kaybettiği maçların hakemlerinin o maçta kötü yönetim sergilemiş de olsa maç almaları konusu ele alındı. Bu konuda Fenerbahçe duyduğu rahatsızlıkları dile getirirken, federasyon kanadı da yaşanan bu olayların iç yüzünü aydınlattı.

Görüşmede ayrıca Fenerbahçe kurmayları BTC Türk Malatyaspor ve Göztepe maçlarında üst üste yaşanan penaltı atış ihlallerine yapılan farklı uygulamalar sonucunda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyeti dile getirirken çifte standarda maruz kaldıklarını ifade ettiler.

Toplantının son dikkat çekici konusu ise hakemlerin formsuzlukları oldu. Bunun dışında da doğal olarak Türk futbolunun tamamını ilgilendiren ekonomik konular, projeler ve gündemler de ana gündem maddeleri olmasa da konuşuldu. Görüşmede bu konular dışında gizli gündem olmadığı öğrenilirken, görüşmenin başka kulüp temsilcileriyle de sık sık yapılan standart bir görüşme olmasından dolayı kamuoyunda oluşan hava karşısında tarafların büyük şaşkınlık yaşadığı ve art niyetli bir yaklaşım olduğunu düşündükleri kaydedildi.