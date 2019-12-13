13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un, Nihat Özdemir'in ofisinde yaptığı görüşme kamuoyunda gizli içerikli bir görüşme gibi lanse edilse de gündemde tamamen Fenerbahçe ile ilgili güncel konular yer aldı. Aynı zamanda bu görüşmenin Nihat Özdemir'in ofisinde olması da tartışma yaratırken tüm bu konularla ilgili TFF dün konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Açıklamada bu görüşmenin oldukça sıradan olduğu ifade edilirken, görüşmenin içeriğine ise Habertürk ulaştı. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin yaşanan özellikle 4 olaydan dolayı duyduğu büyük rahatsızlıkları konuşma amacıyla bu görüşme gerçekleştirilirken, görüşmenin Nihat Özdemir'in ofisinde olması ise tamamen buluşma günün şartlarında, buluşmaya katılan herkese daha uygun bir konumda olması sebebiyle tercih edildi.
Görüşmede ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddia ettiği Alanyaspor maçında yapılan kural hatası itirazı sonrası IFAB'ın bir rapor gönderdiği ve bu raporun hasır altı edildiği konusu ve Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra hakemlerin karşılaşmayı iyi yönetmiş de olsa maç alamayıp, Sarı-Lacivertliler'in puan kaybettiği maçların hakemlerinin o maçta kötü yönetim sergilemiş de olsa maç almaları konusu ele alındı. Bu konuda Fenerbahçe duyduğu rahatsızlıkları dile getirirken, federasyon kanadı da yaşanan bu olayların iç yüzünü aydınlattı.
Görüşmede ayrıca Fenerbahçe kurmayları BTC Türk Malatyaspor ve Göztepe maçlarında üst üste yaşanan penaltı atış ihlallerine yapılan farklı uygulamalar sonucunda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyeti dile getirirken çifte standarda maruz kaldıklarını ifade ettiler.
Toplantının son dikkat çekici konusu ise hakemlerin formsuzlukları oldu. Bunun dışında da doğal olarak Türk futbolunun tamamını ilgilendiren ekonomik konular, projeler ve gündemler de ana gündem maddeleri olmasa da konuşuldu. Görüşmede bu konular dışında gizli gündem olmadığı öğrenilirken, görüşmenin başka kulüp temsilcileriyle de sık sık yapılan standart bir görüşme olmasından dolayı kamuoyunda oluşan hava karşısında tarafların büyük şaşkınlık yaşadığı ve art niyetli bir yaklaşım olduğunu düşündükleri kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!