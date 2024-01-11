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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe öğrendi! - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe öğrendi!

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini pekiştirdi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u farklı yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:19
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        • 1

          Pek de iyi oynanmayan İstanbulspor maçından sonra bir araya gelmiş birkaç Galatasaraylı dostum beni aradılar. İçlerinde bir görüş ayrılığı olmuş. Onlar da bana sormak istemişler: Bir kısmı "Fener çok iyi oynadı ve 5 attı.." demiş. Diğerleri "Fener iyi oynamadan 5 attı ki bu daha tehlikeli.." demiş.

        • 2

          Ben de "Evet; 'iyi' denecek bir oyun yoktu. Cengiz başta bireysel kalitenin ağır bastığı bir maç oldu ve 5 gol geldi. Aslında oyun olarak 5'lik 6'lık bir futbol yoktu" dedim.

        • 3

          Telefonun diğer ucundaki G.Saraylı arkadaşım "Fenerbahçe öğrendi" dedi. "Kaliteli oyuncunun önemini öğrendi; iyi oynamasan da farklı galip gelinebileceğini öğrendi" dedi...

        • 4

          İstanbulspor'u 'idare eder' kabilinden bir futbolla 5 golle geçen Fenerbahçe, Konya'yı da daha ilk yarıda 5 gollük yaparken kaleyi bulan şut sayısı 6 idi. Enerji, arzu ve coşkuları vardı. Kaliteli ayaklar da bu kez daha iyi istatistikteydi. Dzeko'dan bahsediyorum. Penaltı dahil net vuruşlarla hat-trick yaptı.

        • 5

          King uzak direğe üst 90 yerine çerçeveye vursa daha rahat gol atabileceğine ikna olsa daha fazla gol atar. Haftalardır yürüyen Tadic'in oynamaması doğru; 5-0'lık ilk devre sonunda Batshu ve Umut'un girip Dzeko ve Sebastian'ın çıkması daha da doğruydu.

        • 6

          Batshu'nun gol atması da çooook sevindirici. Bu oyuncu kendisi istemedikçe satılmamalı.

          Bartuğ'un bir 5 dakika geç dahi olsa oyuna girmesi de iyiydi.

        • 7

          Cengiz'in içinde bulunduğu 7. gol tam avrupai gol. 'Hızlı düşün ve hareket et' örneğiydi.

          Keşke Yusuf Akçiçek de yedekte olsaydı ve o da bir lig maçında süre alabilseydi.

        • 8

          Bonucci takviyesi moral üstünlüğü de getirecektir. Çok başka bir lider daha geldi kadroya.. Önemlidir.. 6 numara da gelecek.. Umut Nayir - Kent gibi isimlerin yollanması da gelecekler kadar önemli.

        • 9

          Yapılabilirse bir de hızlı forvet ile cidden 3 kupa birden hedeflenebilir. İnşallah İsmail Hoca da benim kadar Konferans finali hayali ile yaşıyordur. Kura şansı ile gerçekten olabilir..

        • 10

          Konyaspor belli ki maddi sıkıntılar yaşıyor ve bu da kadroya yansıyor. Umarım en kısa sürede toparlarlar. Bu bırakmışlık hayra alamet değil.

        • 11

          Son Not: Maçta 2 kez VAR kontrolü oldu. İkisinde de doğru karar verildi. Ama her iki kontrol de yaklaşık 2 dakika sürdü. Bu kadar gerilime gerek yok. 30 saniyede çözülecek şeyleri 2 dakika izleyince herkesi geriyorsunuz. Bu kadar yeteneksizlikle VAR hakemi bile olunmuyor işte..

        • 12
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