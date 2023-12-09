Serdar Ali Çelikler yazdı: Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi

Kapkara Oğlan! da buna çanak tutunca ilk 45'de topun oyunda kalma süresi 20 dakikayı bulmadı. Bu saçma, futbol dışında her şeye benzeyen süre içinde Fred - Dzeko ve son dakikada İrfan ile 3 pozisyon harcadı Fenerbahçe. Bir de direkten dönen top vardı. Hakem Kapkara Oğlan!ın müsade ettiği ölçüde oynananabilen 45'de Fener çok gol kaçırdı ve yine kendi stoperlerini durduramadı! Bir kez daha görüldü ki yabancı hakem istemeyen herkes, Türk futbolunun gelişimini istemiyor.