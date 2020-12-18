Başlık, Karagümrük'ün meşhur tezahüratı.
Karagümrük - G.Saray maçının 104 dakikasının tamamında Karagümrük maçı hak etti. Bir kere G.Saray'ı maçın henüz ilk dakikasında Oğulcan'ın ön direk pozisyonu hariç ceza sahalarına sokmadılar. Ramazan - Fatih - Rocco ve Balkovec'li 4'lü savunma; G.Saray ataklarında Alpaslan'ın da sol beke gelmesi ile 5'li hale döndü. Orta ikili Koray ve Biglia da iyi oynayınca savunmayı mükemmel uyguladılar. Peki işin hücum tarafında ne yaptılar?
Maçın en fark yaratan hamlesi olan Alpaslan, savunmayı 5'lemek dışında hücumda da alanı genişletti. Diğer kanatta Ndao hem alan genişletti hem de içeri katedip pas akımına katıldı. Türkiye ligi zor bir lig. Geri düştünüz mü çevirmeniz zor. Ligimizde 2-3 takım dışında hemen herkesin kadrosu bir kaliteye sahip. Karagümrük iyi kadrolardan biri. G.Saray'da Marcao ve Donk mükemmel oynamasa muhtemelen Gümrük, ilk devre golü atardı. Bu iyi kadrolara karşı hep ciddi olmaz azıcık zaaf gösterirseniz geriye düşüyorsunuz...
Nitekim Fatih Terim takımına kızıyordu. Devre başlar başlamaz Ndao golü bulunca muhtemelen Terim'in devre arasında yaptığı uyarılar boşa gitti. Emre Akbaba ve Kılınç'ın hemen hiç iyi oynamadığı; Feghouli'nin regista pozisyonunda ilk defa vasatlaştığı bir ortamda Terim Arda-Belhanda ve Ömer hamlesiyle hem teknik hem de tempo arayışına girdi. Sonra alakasız bir pozisyonda faul bekleyen G.Saray tüm kulübe ile itiraza gidince zaten berbat bir hakem olan Mustafa Öğretmenoğlu; Terim'i oyundan attı.
O andan itibaren Öğretmenoğlu darmadağın oldu. Penaltı uydurdu (Faul varsa yapan Diagne idi)- Rocco'yu attı - Viviano'yu atamadı (2. golde sonra kalesini terk edip 100 metre koştu diye) - Maçı 104 dakika oynattı..
Hakem Öğretmenoğlu Terim'i attıktan sonra herhalde kendi kendine "Eyvah bir daha maç alamam" falan diye düşünmüş olmalı ki tamamen elinden kaçırdı maçı. Ben de kendisine soruyorum, madem gözün yemeyecekti, dağılacaktın, Fatih Terim'i neden attın?
G.Saray 1 puanı kurtarmışken Mevlüt'ün birinci sınıf santrfor golü ile mağlup oldu. BAY geçilen haftada kazanılan puanların avantajı yitirildi en fazla. Fatih Terim hakeme yüklenecektir muhtemelen ama kendisi en başta kendisinin takımın performansından memnun olmadığına adım gibi eminim. Belhanda, Akbaba'dan formayı alır.
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