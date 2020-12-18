13. dakikada Karagümrük'ün attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor...
Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.
KARAGÜMRÜK - GALATASARAY
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
KARAGÜMRÜKSPOR: Viviano, Koray, Fatih, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan, Biglia, Alparslan, Ndao, Aatif, Sobiech
TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel
GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Oğulcan, Feghouli, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.
SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMINDAN BİRİ
Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu. Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.
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