Yani D'Avilla Fener'e ya da Galatasaray'a bir oyuncu satacaktır. Ki genç Nijeryalı stoper Ozonwfor'u satmaya çalışıyor. İşin garibi ve tuhaflığı şu ki bu menajer başka bir menajerin oyuncusu olan Kostas Mitroglu'nun getirilmesinde de aktifti. Hatta Galatasaray adına, bir santrafora "ilgileniyoruz" mektubu da götürmüş. Yani neredeyse Galatasaray'ın yarı yöneticisi gibi çalışıyor.