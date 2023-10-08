Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan

Yasin'in Dzeko'nun dizine müdahalesi varsa da bence ucuz bir penaltıydı. Tadic skoru 2-0'a getirdi. 2. devrede daha çok geride bekleyen bir anlayışla başladı Fenerbahçe. Topu Kasımpaşa'ya bıraktılar. Genel olarak oyun konsantresi düşük, Dzeko-Ferdi - tandem ikilisi ve Fred iyi oynadı ama özellikle İsmail'in mükemmel oynadığının altını çizelim. Diğerleri idare etti.