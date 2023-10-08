Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli takım 2-0 kazandı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi kaleme aldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve milli araya lider girdi. Fenerbahçe, tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini aldı. Sarı lacivertli takım ayrıca ligde üst üste 8 galibiyet alarak kendi rekorunu da egale etti.
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Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı:
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"Konferans Ligi maçına baslayan 11'den 10'u değişmiş bir kadro ile ligdeki 8. maçına çıktı Fenerbahçe. Perşembe günü 10 farklı oyuncu ile kazanıp, pazar akşamı yeniden bir 3 puan için sahaya çikabilmek kadro zenginliğine işaret eder. İşte bu halde Kasımpaşa'ya karşı da rakibi kapatan; dönen topları toplayan; rakibe geçen topları 3-4 saniye içinde geri kazanan bir 10-12 dakika yaşandı.
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Bu esnada Dzeko golü buldu, Ferdi ile de net bir pozisyondan yararlanılamadı. 15. dakika itibariyle takım ön alan presini biraz gevşetti. Tadic top tutmak yerine ayağına gelen her topu içeriye şişirmeyi tercih edince atak sürekliliği bitti.
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20-30. dakikalar arasında sarsak bir futbol ortaya çıktı. 30'dan sonra mesafeler açıldı, ileride top tutulamayan dönemler başladı ve Kasımpaşa gelmeye başladı. Kasımpaşa'nın net pozisyon bulamamasının sebeplerinden biri Becao-Dijku-Jayden'ın savunma kuvvetleri olduğu kadar takımın en iyisi İsmail'in de müthiş katkısı idi. Nitekim ilk golde Dzeko'ya asist yapan İsmail kaptığı topla hücuma çıkardı takımını ve Dzeko'ya aktardı.
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Yasin'in Dzeko'nun dizine müdahalesi varsa da bence ucuz bir penaltıydı. Tadic skoru 2-0'a getirdi. 2. devrede daha çok geride bekleyen bir anlayışla başladı Fenerbahçe. Topu Kasımpaşa'ya bıraktılar. Genel olarak oyun konsantresi düşük, Dzeko-Ferdi - tandem ikilisi ve Fred iyi oynadı ama özellikle İsmail'in mükemmel oynadığının altını çizelim. Diğerleri idare etti.
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2. yarıda Fenerbahçe bir ara 50-60 metrelerde oynamaya başladı. Bu yorucu durum hücum kalitesini de etkiledi tabi ki. 74'te İsmail Kartal 3 hamle yaptı. Batshuayi, Kent ve Mert girdi. Jayden kalabilir, İrfan'ın yerine Ferdi öne geçebilirdi. Szymanski ve Tadic'in ikisinin de değişmemesini anlayamadım.
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Ferdi-Tadic sol kenar bağlantısı kurulsun istedi herhalde hoca. Kasımpaşa'da Da Costa ve Yunan kaleci Gianniotis iyi transferler. Miha Zajc neredeyse penaltı rahatlıĝında pozisyonu gol yapamayınca maç 2-0 bitti. Fenerbahçe genel olarak tempoyu yükseltmediği, dönem dönem etkili olabildiği maçı kazanıp 8'de 8 yapıp milli araya girdi. Dönüşünde zor fikstür dönemi başlıyor. Oraya nasıl hazırlandıklarını göreceğiz."
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