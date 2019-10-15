15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Grup kuraları çekildiğinde hemen her Türk futbolsever, 2 Fransa maçına 1; en iyimserler bile 2-3 puan yazmıştır. Ama biz son Dünya Şampiyonu'ndan 4 puan aldık.
İlk maçtaki olağanüstü oyundan farklı olarak dün Stade de France'da savunma ağırlıklı başladık. İlk 15 dakikayı da iyi geçtik aslında. Sadece 'Çanakkale Geçilmez' yapmıyor, rakip alanda da oynamaya çalışıyorduk.
20. dakikadan sonra Fransa ağırlığı almaya başladı. Açıkçası sonra sindik. Özellikle Griezmann ve Sissokko'nun aynı saniye içinde Mert'in devleştiği pozisyon sonrası iyiden iyiye kapandık. Hiç çıkamaz olduk. Bu şartlar altında açıkçası Coman ve Griezmann'ın dikine driplingleri ile etkili olan Fransa'da bu iki isme yardım gelmeyince ilk devreyi 0-0 bitirmeyi başardık.
Şenol Güneş, 2. yarıda Hakan Çalhanoğlu'nu Okay'ın yerine oyuna alması doğruydu. Çünkü Okay çok gömülüyordu. Hakan ile biraz daha top taşımayı ve tutmayı düşündü. Giroud oyuna girene kadar Fransa, ilk devredeki etkinliğini de gösteremedi. Biz de gidemiyorduk ama savunmamız iyice sağlamlaşmış ve özgüvenimiz de artmıştı.
Bu esnada İrfan'ın uzun pasında Hakan'ın indirdiği topta Burak ile net pozisyonumuzu bulduk ama golcü atamadı.
Sonra Giroud işini yaptı; Şenol Hoca da yapabileceği tek hamleyi.. Cenk oyundaydı ve gol için 2 ihtimalin peşine düştük. Duran top ya da karambolde şut.
Nitekim yediğimiz golden 5 dakika sonra Hakan'ın ortasına Kaan'ın mükemmel kafa golü ile eşitledik oyunu. Muhtemelen rakip yarı alanda 3 ya da 4 kere topla buluşmuşuzdur. Ama golü atabilmemiz büyük iş. Bu takım iyi çalışıyor. Sevimli - sempatik ve güvenilen bir oyuncu grubundan oluşuyor takımımız.
Bence tam kadro gitmemiz halinde Euro 2020'de de iş yaparız. Bu kadar çabaya, mücadeleye dünkü gibi maçlarda şans da yardım ediyor işte.
Bence zaten Arnavutluk'u yenerek garantilemiştik ama dünkü 1 puanla bu iş tamamdır artık. Tek tek tüm ekibi dahil olmak üzere Şenol Güneş'e hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Ama bu jenerasyonun temellerini atan Lucescu'yu da unutmadan teşekkür etmek istiyorum.
Bütün oyuncularımıza sonsuz şükranlar sunuyorum. Düne özel Mert'e ve Kaan'a özel tebrik göndermek istiyorum.
Euro 2020 çok iyi bir takım izleyecek.
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