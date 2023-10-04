Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sercan Badur ABD'de ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Sercan Badur ABD'de ameliyat oldu

        Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oyuncu Sercan Badur, safra kesesinden operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Necati' karakteriyle tanınan Sercan Badur, bir süredir yaşadığı New York'ta ameliyat oldu.

        • 2

          Sercan Badur, paylaştığı fotoğraflara; "Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hâlâ apandisitimi özlüyorum" notunu düştü.

        • 3

          Sercan Badur'a meslektaşlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstiklal saldırısının organizatörü etkisiz!
        İstiklal saldırısının organizatörü etkisiz!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Habertürk Anasayfa