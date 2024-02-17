Serbest stilde milli güreşçiler finalde

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası bugün serbest stil müsabakalarıyla devam etti. Yarı final müsabakalarında Soner Demirtaş, 74 kilogramda Macar rakibi Murad Kuramagomedov’u 3-0 yenerek finale yükseldi. 92 kilogramda ise Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Miriani Maisuradze’yi 8-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Taha Akgül de 125 kilogramda Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili karşısında 10-0 teknik üstünlükle galibiyet alarak adını finale yazdıran bir diğer isim oldu.

86 kilogram müsabakalarında güreşen Osman Göçen yarı finalde San Marinolu Myles Nazem Amine ile karşılaştı. Göçen, 8-4 öndeyken son 30 saniyede verdiği puanlarla 8-8'den son puanla yenildi.

Şampiyonada final müsabakaları yarın oynanacak.