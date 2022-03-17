"Kıyafetleri bile hazırdı..."

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. 74 yaşındaki Sever, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Tamer Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Mart'ta hayatını kaybetti.
Baba acısıyla sarsılan Seray Sever, günler sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü isim Tamer Sever'i vefatının 9. gününde andı.
"BENİM İÇİN ÇOK ZOR!"
Seray Sever, babasının hastanede tedavi gördüğü dönemde çektiği videoyu paylaştı. Eşi Eray Sünbül ile ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Sever, gönderisine şu ifadeleri not düştü:
Bugün Berat Kandili... Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı hakkın rahmetine uğurlayışımızın 9. günü… Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor… Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık. "Canım babamın nefesi bile yeter Allah'ım." dedim. Takdir-i ilahi, ölüm karşısında insan o kadar aciz ki... Sözün bittiği yer... Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım.
Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor. O acı tarifsiz. Üstüne gelen özlem ve çaresizlik çok yakıcı. Tam babam; ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak sevinci yaşarken her şey boğazıma düğümleniyor.
"BABAM HEP GÜÇLÜ OLMAMI İSTEDİ"
"En derin acı ve en büyük mucize kol kola..." diyen Seray Sever, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
Doğum ve ölüm iç içe. Babam benim hep güçlü olmamı istedi, beni de öyle yetiştirdi. Her zaman deneyim alanıma izin verirken, bana hiç hissettirmeden kol kanat gerdi. Bir dediğimi iki etmedi. Hep derin anlayış, hep arkamdaki dağ, başımdaki el, içimdeki güç oldu. Hep şükrettim varlığına ve babasının kızı olmaya. Allah milyon kere razı olsun en kıymetlimden. Biliyorum ki evlatlarıyla gurur duyuyor, hakkı helal. Hem de kardeşim ve eşim dahil üç evladı var. Son haftasında herkesle helalleşti, hepimizi birbirimize emanet etti. Tabi bunları hep fark ettirmeden yaptı. Çünkü hastaneden çıkacağına inanıyordu, kıyafetleri bile hazırdı. Ama olmadı…
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