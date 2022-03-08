Seray Sever'in acı günü

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2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile 'ikiz bebek' sevinci yaşayan oyuncu ve sunucu Seray Sever'ın babası Tamer Sever'den (70) acı haber geldi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tamer Sever, Bodrum'da yaşamını yitirdi.

Anne olmak için gün sayan Seray Sever'in aldığı haberle yıkıldığı öğrenildi. Sever'in babası, yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

"TÜM DUAM BABAM İÇİN" DEMİŞTİ

27 Şubat'ta 49 yaşına basan Sever, üzücü bir duyuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever'in entübe edildiğini açıklayan Seray Sever, "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için..." demişti.

"RABBİM CANIM BABAMI BİZE BAĞIŞLA"

Eşi Eray Sünbül ile pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınlayan Sever, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. 'Ol' dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"

Canım kocam, ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandili'miz mübarek olsun.

"EN SIKI DOSTUM!"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl eylül ayında babasının doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

Nice mutlu, sağlıklı, neşeli yaşlara... Allah’ım seni başımızdan eksik etmesin. Uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin. Canımın içi, güzeller güzeli babişkom... En sıkı dostum...