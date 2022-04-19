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Seray Sever anne oldu - Magazin haberleri

Seray Sever anne oldu

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan oyuncu Seray Sever (49), annelik heyecanı yaşadı. Çiftin ikiz bebekleri bu sabah saatlerinde dünyaya geldi

19.04.2022 - 10:09 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever ve Eray Sünbül'den müjdeli haber geldi.  Çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuştu.

  • Çift, kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi. Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • TORUNLARINI GÖREMEDİ

    Seray Sever, geçtiğimiz ay büyük bir acıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle torunlarını kucağına alamadan hayata veda etmişti.

  • "BABAM İÇİMDE YAŞIYOR"

    Seray Sever, geçtiğimiz günlerde hamilelik fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

    Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…

  • Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü, yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım.

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