İHA

Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede düzenlenen mahalle iftarına katıldı. İftardan sonra bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplu iftarların hayırlara vesile olmasını temenni ederek herkese 'Hoş geldiniz' dedi. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin mahalle iftarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filistin'de yaşanan zulümde dolayı derinden etkilendiklerini belirtti.

"RAMAZAN'I BURUK GEÇİRİYORUZ"

Ramazan ayının deprem bölgesinde zor geçtiğini belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bu Ramazan'ı biraz buruk idrak ediyoruz. 6 Şubat'ta başlayan depremler milletimizi çok derinden yaralamıştır. Kalbimiz ve aklımız hep deprem bölgemizdeki kardeşlerimizde. Ben de defeatle oraya gittim. Ramazan'ın ilk iftarını Hatay Kırıkhan'da açtık. Kahramanmaraş'ta da iftara katıldım. Cumhurbaşkanımız da sık sık bölgeye gidiyor. Oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada yaşayan kardeşlerimizin başlarını rahatlıkla, selametle sokabilecekleri binalar evler yapılmadan hiçbirimiz rahata eremeyeceğiz. Aklımız hep orada olacak. İnşallah en kısa zamanda oraları yeniden şenlendirip, imar edip, kadim şehirlerimizi yeniden canlı yaşanır hale getireceğiz inşallah" dedi.

"İSRAİL'İ LANETLİYORUM"

Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara yönelik İsrail rejiminin saldırılarını lanetlediğini belirten Şentop, "Ramazan bütün İslam aleminin, iki milyara yakın İslam aleminin yakından takip ettiği özel günler içeren mübarek bir ay. Özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşananlar, Filistinli kardeşlerimizin uğramış olduğu zulüm yine bizleri derinden yaralıyor. Bu konuda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğü çok önemli. Ben bugün Cezayir meclis başkanı ile görüştüm telefonla. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı. Kendisi de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki aktif bir tutum olduğunu ifade etti. Ben burada Müslüman kardeşlerimize her ramazan ayında bu zulmü bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum. İnşallah İslam aleminin bu güzel günler dirilişine vesile olur. Türkiye bu konuda öncülük yapan ülke" dedi.

"14 MAYIS SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin yatırımlarına ve atılımlarına değinen TBMM Başkanı Şentop, "Buraya gelmeden önce Başakşehir ilçemizde metro açılışı yapıldı. Altyapı hizmetleri, savunma sanayi alanında altyapı hizmetleri Türkiye'nin güçlü istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini icap ettiriyor. Bu konuda milletimizin hassasiyetini biliyoruz. Bizim için en önemli olan şey nedir? Yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek, lider ülke Türkiye'yi inşa etmek, insani öncelikli Türkiye'nin dış politikalarının devamını sağlamak, istikrarlı güçlü bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için etkili bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu yolda 20 yıldır çok mesafeler alındı. Milletimizin teveccühüyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ KARARLARINI VERECEK BİR ÜLKE"



Türkiye'nin bölgesi ve dünya genelinde önemli bir ülke olduğunu dile getiren Şentop, "Tabii bölgemiz bir ateş çemberi. Yakınımızda bir savaş var. Bu konuda Türkiye'nin güçlü dirayetli olması, kendi kararını kendisi veren, sadece milli menfaatlerine göre karar veren bir iradeyle yönetilmesi çok önemli. Uzaktan kumandayla idare edilebilir bir Türkiye hayalleri içerisinde, beklentileri içerisinde olduklarını biliyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz her zaman önce vatan, gerisi yalan diyor. Dolayısıyla bu hassasiyetlerle hareket ederek yeniden Türkiye'nin istikrarla yoluna devam edeceği ilk beş yılı belirleyeceğiz. 14 Mayıs seçimleri devletimiz milletimiz için bölgemiz için dünya için hayırlı neticeler versin. Milletimiz ferasetinden nasip etsinler. Hiçbir endişemiz yok. Doğru olanı her zaman için Türkiye için yapmıştır" dedi.

Düzenlenen iftar programının hayırlı olmasını dileyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, "Değerli kardeşlerim tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar nice bayramlara. Nice ramazanlara sağlık ve afiyetle inşallah. Bu arada bizi bir araya getiren, her Ramazan gecesi iftar organizasyonları yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'i tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin" dedi.