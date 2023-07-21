Şenol Güneş'ten transfer ve Lyanco açıklaması!
Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş takımdaki son durum ve Lyanco transferi hakkında da önemli sözler söyledi. İşte Güneş'in açıklamaları...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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"NOT VERMİYORUM"
"Öğretmenliği bıraktığım için not vermiyorum ama hepsini Avrupa kadrosuna katmak istiyorum. Rakamlarla uğraşmayalım. Bugün 1 alan, yarın 10 alır. Hazırlık döneminde yaptıklarımız çalışmaların ilk takımı. Tirana dinamik bir takım. Zorlanabiliriz. İnşallah zorlanmadan kazanırız."
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GHEZZAL'IN DURUMU HAKKINDA
"Rachid Ghezzal'ın durumu ciddi değil. Onun yeteneklerini ve kalitesini konuşacak değiliz. Onun için dinlenmesinin daha yararlı oalcağını düşündük. Bir sıkıntımız yok. Ajdin Hasic ile az çalıştık. Montero bana göre en iyisi."
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LYANCO TRANSFERİ
Sağlık kontrollerinde dizinde sakatlığı olduğu belirlenen Lyanco, İngiltere'ye döndü. Güneş transferin gerçekleşmemesi hakkında, "Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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"BAŞKANLA KONUŞTUK"
"Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok transfer olsa o kadar iyi olur. Şimdi başkanla da konuştuk. Başkan, sevdiğimiz, geldiğinden beri takımın iyi olması için uğraşan biri. Tabii eleştiri de alacaktır, bazen boyutu aşsa bile. Maddi, manevi kendinden veren birisi..."
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"GİTMEK İSTEYENLER VAR"
Gitmek isteyen oyuncular var. Bunun ekonomik boyutu da var. Biz bir oyuncu istediğimizde 1 milyon euro'dan aşağı istemiyorlar. Bunun aksi tabiata aykırı.
"HEPSİ BİZİM OYUNCUMUZ"
Muleka da dahil hepsi bizim oyuncumuz. İyi oynarsa devam ederiz. İyi olsa da gidebilir, transfer böyle bir şey. Daha iyi olmaları gerekir. Zaman zaman iyi oynuyorlar. Devam ederse biz de değerlendiririz. Kadromuza en iyi şekilde aynı ayarda oyuncu alabilirsek çok iyi olur. Anlık hareket etmemek lazım. Gidenlere saygı duyuyorum.
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