Şenol Güneş'ten transfer ve Lyanco açıklaması!

"GİTMEK İSTEYENLER VAR"

Gitmek isteyen oyuncular var. Bunun ekonomik boyutu da var. Biz bir oyuncu istediğimizde 1 milyon euro'dan aşağı istemiyorlar. Bunun aksi tabiata aykırı.

"HEPSİ BİZİM OYUNCUMUZ"

Muleka da dahil hepsi bizim oyuncumuz. İyi oynarsa devam ederiz. İyi olsa da gidebilir, transfer böyle bir şey. Daha iyi olmaları gerekir. Zaman zaman iyi oynuyorlar. Devam ederse biz de değerlendiririz. Kadromuza en iyi şekilde aynı ayarda oyuncu alabilirsek çok iyi olur. Anlık hareket etmemek lazım. Gidenlere saygı duyuyorum.