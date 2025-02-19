Şenol Güneş'ten sert sözler: Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sonuçların olumsuz olması nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Güneş, "Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. Dün olduğu gibi bugün de işimizi samimiyetle ve cesaretle yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi, kulübü ve camianın itibarını temsil ediyoruz. Ancak zaman zaman gerçekleri çarpıtan, yalan söyleyen, iftira atan ve dedikodu yapanlarla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu durum ister istemez bir algı oluşturuyor. Allah'a, kalbinde kötülük olanlara fırsat verme diye dua ediyoruz. Basit insanlar iftira atar, dürüst insanlar ise sabreder. Bugün de bunu yaşıyoruz" diye konuştu.

REKLAM advertisement1 REKLAM "TESLİM OLMAK BU TAKIMIN GENLERİNDE YOK" İnançlarını ve umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Her zaman umutlu olduğumuzu söyledik ama mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. İşimiz, taraftarları ve Trabzonspor'u sevenleri mutlu etmektir. Ne yaptığımızı biliyoruz. Sevgimizi kaybetmeden, güvenimizi zedelemeden yolumuza devam edeceğiz. Zorlukları aşabilecek yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Teslim olmak bu takımın genlerinde yoktur. Sezon başında 13 oyuncu aldık, devre arasında 4 oyuncu transfer ettik. Bu kadroyla çok çalışarak başarılı olacağız. Oyuncularımızın hiçbir sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. Taraftarlarımız hep destek oldu ancak onların beklediği sonuçları veremedik. Takımın gelişimi için büyük katkı sağladılar. Yönetimin beklentisini de karşılayamadık ama ortada bir kaos yok. Bu kadroyu tam anlamıyla bir takım haline getirmeden başka bir eksiğimiz yok" şeklinde konuştu. "HEDEF AVRUPA KUPALARINA KATILMAK" Şenol Güneş, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Hala bu yarışın içindeyiz. Gelecekte de yarışan bir Trabzonspor ortaya çıkarmak zorundayız. Beklenti böyle. Altyapıdan da oyuncu çıkarmak durumundayız. Yeni bir organizasyon için hazırlık yapılıyor. Bugün takımın sonuçları iyi olmadığı için bu moral olarak olumsuz yansıyor. Bazen yıkıma dönüşebilir ama pes etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu süreci aşacağız."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA SONUÇ ALAMADIĞIMIZ İÇİN ELEŞTİRİLMEMİZ NORMAL" Beşiktaş maçı ve sonrasında yapılan eleştiriler hakkında konuşan Güneş, "Bu maçta sonuç alamadığımız için eleştirilmeyi normal karşılıyorum. Beklenen, Trabzonspor'un her takımı her yerde yenebilmesidir. Ancak deplasman fobisi oluştu. 11 deplasman maçında 6 mağlubiyet aldık, bu bizim için çok fazla ve kabul edilebilir değil. Çok kolay maçları kaybettik. Kazanırken zorlanıyoruz ama kaybederken kolay kaybediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. REKLAM "UĞURCAN ÇAKIR TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN DİK DURDU" Attıkları gole sevinemedikleri yönündeki eleştirilere de yanıt veren bordo-mavililerin teknik direktörü, "Ben bir hocayım. 20 yıl futbol oynadım, 38 yıldır da antrenörlük yapıyorum. İnsanlar bazı şeyleri farklı yorumlamak istiyor ancak bu benim takılacağım bir konu değil. Beşiktaş'ta çalıştığım dönem üzerinden konuşuluyor. Orada da eleştiriler aldım, Trabzonspor maçlarına geldiğimde benzer söylemler oldu. Seyircinin küfür etmesini hiçbir insan kabul edemez. Ancak hastalıklı bir zihniyet bunu normal karşılayabilir. Buna bir çözüm bulunmak isteniyorsa çok basit: Hakem anons yapar, maçı tatil eder ve olay biter. Bakalım bir daha küfür ederler mi?" dedi. Kaleci Uğurcan Çakır'ı provokasyona kapılmadığı için tebrik eden Şenol Güneş, "Kale arkasında bir sorun vardı ve maç boyunca devam etti. Bizim maç sırasında müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız var. Beşiktaş camiasından ulaşıp, özür dileyenler oldu. Uğurcan'a yapılanları sağlıklı bir zihniyetin ürünü olarak göremem. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Uğurcan Çakır dik durdu, hiçbir provokasyona dahil olmadı. Trabzonspor'u, Milli Takımı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Keşke herkes Uğurcan gibi olsa. Türkiye’nin en iyi kalecisi. Onunla ne gibi bir sorunum olabilir?" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR DURUŞUM VAR" 58 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten Güneş, "Duruşum net. Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmemişim diye eleştiriliyorum. Beşiktaş’ta çalıştığım için maç mı satacağım? Trabzonspor'a karşı oynarken 3-0 mağlup olduğumuzda Beşiktaş’ta görevdeydim, o zaman da Trabzonspor’a maçı mı sattım? Trabzonsporlu olmak; ilkeli, cesaretli ve dürüst olmaktır. Benim bir duruşum var. Trabzonspor’da daha duygusalım ve burada üzüntülerim daha fazla oluyor" şeklinde konuştu. "YENİ BİR İVME YAKALACAĞIZ" Gaziantep FK maçıyla yeni bir ivme yakalamak istediklerini söyleyen deneyimli teknik direktör, "Darguş ve Nwakaeme’nin sakatlıkları vardı ancak bu hafta aramıza katılacaklar. Gelenler ve gidenler oldu. Önümüzde Gaziantep FK ve Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor maçları var. Bu maçlarla birlikte yeni bir ivme yakalayacağız. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz" diye konuştu. Enis Destan’a, Rusya’dan bir teklif geldiği yönündeki haberlerle ilgili olarak ise Şenol Güneş, "Bana böyle bir bilgi ulaşmadı. Enis iyi çalışıyor ve ondan memnunum. Duygusal gelgitler yaşıyor. Banza’nın sezon sonuna kadar bizimle sözleşmesi var. Maliyeti yüksek olduğu için kalması zor görünüyor ama şartlar oluşursa bizimle devam edebilir. Eğer kalmazsa, sezon sonunda ona benzer bir forvet oyuncusunu kadromuza katabiliriz" dedi.