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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş'ten Lugano mağlubiyeti sonrası ilk açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş'ten Lugano mağlubiyeti sonrası ilk açıklama!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve "Sözün bittiği yerdeyiz. Taraftarın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Haklılar." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:31
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        "Sözün bittiği yerdeyiz"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi.

        Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 dakikada yediği gollerle Lugano'ya 3-2 yenildi ve 1 puanda kaldı.

        Bu mücadele aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Beşiktaş daha önce oynadığı 6 ön eleme maçını da kazanmıştı.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş müsabakanın ardından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

        "Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu.İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı"

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        "Bugün 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Golden sonra direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Yönetim için de aynı şey söyleyebiliriz. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim."

        "Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik! Ben yönetimi değil Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."

        "TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI"

        "Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum."

        "Benim öyle bir sorunum yok. Oyuncuların da olduğunu sanmıyorum. Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor."

        "HİÇBİR MAZERET YETERLİ DEĞİL"

        "Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasının savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Saha dışında olan olaylar... Bugünkü maçı Konferans Ligi maçıydı, sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu bana. İlk sarı kart bana göre ağır bir karardı. Kırmızı karttan sonra da mahkum oynamaya başladık. Maç kötü gittikten sonra da federasyon başkanı, seyirci bunlar şu anda söylemem doğru değil. Biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak mazeret bulmayı doğru bulmuyorum."

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