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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Talihsiz bir şekilde gol yedik! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Talihsiz bir şekilde gol yedik!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulunarak talihsiz bir gol yediklerini ve oyunlarının eleştirilecek bir tarafı olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:11
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        "Talihsiz bir şekilde gol yedik!"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonrası konuştu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, o niyetle çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık, golü yedik. Sonra kontrolü aldık, iyi oynadık. Maçın tamamında tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. Genelde iyi savaştılar. Oyun kopmaları vardı, kontrol edemedik zaman zaman. Geriye düşünce pozisyonlar yakaladık. 4-3 içeri girmemiz gerekirken, 4-3 geriye düştük. Maçın tamamında oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Kadro o anlamda iyiye gidiyor.

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        "TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE GOL YEDİK"

        Hızlı hücuma çıkıyoruz, ataklarda yerleşik savunmaya karşı oynuyoruz ama yediğimiz gollerde hata var. Duran topta, son dakikada talihsiz şekilde gol yedik. Ondan önce pozisyon verdik. Kazanıp içeri girmek üzereyken mağlup olduk. Oyunculara da söyledim, böyle savaşınca yenemeyeceğiniz takım yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'a son dakika golleriyle yenildik. Yanlışlar, eksiklerimiz var ama kaybettirmeyi gerektiren pozisyonlar değil. Üzgünüz.

        "POZİSYONLAR BULDUK"

        Visca'nın arka adalede gerginliği vardı. Banza'nın çıkması için bir pozisyon yoktu. Nwakaeme gayet iyiydi. Ozan ile Batista iyiydi. Serdar'ın, Eren'in aynı şekilde sıkıntıları oldu. Olumluydu. Gol yedik yani. Değişiklik yapmamıza rağmen gol yedik. Ondan önce de gol yiyebilirdik, ikinci yarıda da yiyebilirdik. Koyduğumuz oyuncuların verimi kadar oynayanların da verimi önemli. Sonuna kadar boğuşan oyuncuyu kenara almanın anlamı yok. Değiştireceğiniz oyuncunun ne vereceği de önemli. Pozisyonlar bulduk.

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        "OYUN OLARAK ELEŞTİRİLECEK BİR TARAF YOK"

        Oyun olarak eleştirilecek taraf yok. Hata olarak basit hatalar var, geç kalmalar var, pozisyon hataları var. Bu kadar emeğe sonuç almamız gerekiyor. Deplasmanda 3 tane attın, pozisyonlara girdin. Oyuna adapte olamadık yediğimiz golde, çabuk kullanılan toplar. Herkes savunmadayken gol yedik. Eleştirilir tarafı olur ama değişiklik yapınca geç de diyebilirsiniz. Umut ile Eren'i almak durumunda kaldık. Umut girdi ama katkısı olacak pozisyon olmadı. Duran toptan gol yedik zaten. Gireni oynayanı eleştirmek yerine oyuncular genel olarak iyi.

        "HAKEM ÖNÜNDEKİ POZİSYONU GÖRMEDİ"

        Hakem, önündeki kartlık pozisyonu görmedi. Tacın yerini gösterdim, sarı kart gördüm. Yetkililer her gün konuşuyor. Filler çekişiyor, çimenler eziliyor. Hakem hatasından çeken bir takımız. Okan Hoca da söyledi, Fenerbahçe de söyledi. Bütün takımlar hakem hatalarını söyledi. Golümüz verilmedi, penaltımız ters verildi. Çok gördük bunlar. Saha, zemin ne olursa olsun futbol oynamaya çalışıyoruz. Düzeleceğiz. Taraftara söyleyecek sözümüz yok. Tek şansımız, iyi bir takım yapmak ve yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Hakemler zaten konuşuluyor. Sarı kart gördüğüm için özür diledim. Tak diye gösterdi. Oyun başında yıldırma anlayışları doğru değil. Bariz pozisyonları görüyoruz zaten. Bizim pozisyonları görseniz çıldırırsınız, bazen VAR da görmüyor.

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