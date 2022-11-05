İHA

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Kritik ve önemli bir maçtı. Her 2 takım için de. Biz kaybettik, rakibimiz kazandı. Zaman zaman geriye çekilince rakip avantajlı oldu. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. 2 bekin de sakatlanası, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Kaybedilen 3 puan. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum. Bugün oyun olarak olumsuz şeyler söylüyorum ama takımın daha iyi oynayıp maçlar kazanacağını, bu bölümü aşacağını düşünüyorum. Rakibe karşı kaybetmek dezavantaj sağlar, bugün kazanmak isterdik” dedi.

''TOP YÜZÜME ANİ ŞEKİLDE GELDİ AMA ŞU ANDA SIKINTI YOK''

Oyuncu değişiklikleri konusunda hamle yapamadıklarını söyleyen Güneş, “Oyun başında çok tempolu oynarsınız, sonra düşersiniz ve hamle yaparsınız. Ama genel olarak düşüş varsa sıkıntı. Gedson topla çok oynadı ama o da sonra düştü. Rakip öndeyken sahasından çıkarmamız gerekirdi ama çıkardık. Bu baskıyı yapacak güç gerekirdi. Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama bir de pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz peşinden koşarsınız. Bazen 50 metre geriye gelmek zorunda kaldık. Biz savunmada kaldığımızda rakip bunu avantajlı kullandı. Hava topunda da eksik kaldık” dedi. Maçın ilk yarısında yüzüne gelen top hakkında konuşan Güneş, “Yüzüme top geldi ama bir sıkıntı yok. O pozisyonda sarı kartlık bir pozisyon olduğunu söylemek istemiştim. Söylememek lazım normalde. O anda bir sarsıntı oldu ve biraz ağrı oluştu ancak şu anda bir problem yok. Topu görmedim, ani oldu, ilk başta sersemledim biraz” ifadelerini kullandı.

''ELDEKİ OYUNCULARIN RANDIMANINI ARTIRMAK İSTİYORUZ''

Rosier ve Umut Meraş’ın arka adalelerinde sorun olduğunu söyleyen Güneş, “Bu maçta 90 dakika çıkaramıyorsa başka bir problem var. Saha içinde 90 dakika dayanamıyorsa sorun var. Genel ve bireysel sorun var. Kenarda kalan ve oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse genel sorun demektir. Önümüzde Serik ve Antalya maçları var. Şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız. Bu maçı da kazanabilseydik moral gücüyle tamamlayabilirdik. Takımda kırılma da var. Golden sonra düştük. İkinci yarıda rahattık ve kendini bilen bir takım vardı ama arkasından gol geldi. Skoru koruma adına savunmada duruyorlardı ama her çıktığında geliyorsa sıkıntı vardır. Önde etkili oyuncularımız var, bizim daha etkili olmamız gerekiyordu” dedi. Eldeki oyuncuların randımanını artırmak istediklerinin altını çizen Güneş, “Bugün biraz daha iyi oynasaydık, puanla ayrılabilirdik, kazanabilirdik de. Oyuncularımızın sakatlıkları var. Bireysel olarak da sıkıntı var. Tayfur ve Rosier’in daha önceki fiziksel durumuyla bugünkü bir değil. Daha sonra hamle yapacaktık, düşen oyuncuların yerine hamle yapamadık. Bütün bunlara baktığımızda asıl sorunun savunmada olduğunu düşünüyorum. Oyunu rahatlatan savunmadır. Geçen maçta ve bu maçta bunları gördük. Kademede durmayıp, yakın markaja geçemezsen, rakip de bunu kullanır” diye konuştu.

''ATİBA VE DELE ALLİ'Yİ SAHAYA SÜREBİLİRDİK AMA PLANLARIMIZ BOZULDU''

Savunma konusunda eldeki oyuncularla hareket edeceklerini söyleyen Şenol Güneş, “Welinton, Montero, Saiss, Emrecan’a bakıp oynayabilirsek oynayacağız. Eldeki oyuncuları değerlendirerek taşıyacağız, transfer dönemi geldiğinde ise eldekiler uyum sağlayamıyorsa, ona göre bakacağız. 2 maç üzerinden konuşup haksızlık etmek istemiyoruz. Oyuncu kalitesine inanıyoruz ama oyunda düşüklük olduğunu söylüyoruz. Takım kaybettiğinde düşüş oluyor. Bu maçı alsaydık belki oyuncuların güvenleri artacaktır. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel anlamda sıkıntılar var, top kayıplarında sıkıntı var. İkili mücadelede toplar kazandık ama öyle noktalarda kaybettik ki. Bir de bizim sahaya gelen oyuncuları kimse karşılamıyor. Bunlar da pozisyon oluşturdu. Bunların hepsi hata. Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahada yorulan oyuncunun yerine girebilirdi, Dele Alli girebilirdi ama kullanamadık. Cenk yoruldu, Gedson yoruldu, ikisi de gayretliydi. Ama sağ beke, sol beke oyuncu değiştirme hakkı kullanınca durum değişiyor. Biz ne olursa olsun savunmada kalmamalıyız. Savunmada kalan oyuncu gitmiyor. Yorgun olabilir, ama geride kaldığında da başarılı olman gerekir, o da yok. Sıkıntılar burada. Fiziksel düşüş vardı ve hücuma etki edebilecek Dele Alli vardı. O da fiziksel olarak tam hazır değil. Cenk çok zorladı kendisini. Muleka girdikten sonra pozisyona girdi. Redmond oyuna girince geçen maça göre fark oluşturamadı. Defans ve orta sahaya Atiba değişikliği yapılabilirdi, Dele Alli girebilirdi” diyerek devam etti.

''ŞU ANDA EN BÜYÜK SIKINTI SAVUNMADA''

Fiziksel düşüş olunca hataların olduğunu da söyleyen Şenol Güneş, “Josef iyi niyet ve gayretiyle bunu taşımaya çalıştı. Ama Rosier bunu yapamadı. Hem oyunda iyi değil, hem de değişiklik yapınca bedeli ağır oluyor. Josef bizim için çok önemli. Her oyuncu çok önemli” dedi. Son olarak transfer konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz. Antalya ve Serik maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Bugün daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Burada eksiğimiz vardı. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla” diyerek sözlerini tamamladı.