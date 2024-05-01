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Emre Bahadır Çırakoğlu tarafından yönetilen ve başrollerini Melis İşiten ve Şahin Irmak’ın paylaştığı “Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız”, 23 Mayıs’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de sahnelenecek. Aşkın, ayrılığın ve geçmişin karşılaştığı bir hikâyesiyle seyircileri duygusal bir yolculuğa çıkaran oyun tesadüfen bir düğün salonunda karşılaşan eski karı-koca Leyla ve Sami'nin öyküsünü anlatıyor...

Leyla ile Sami yıllar sonra, birbirlerini bambaşka bir halde bulurlar: biri damat, diğeri düğün organizatörü. Damat, düğün organizasyonunu tamamlamak zorundadır ve bu organizasyonda ona yardımcı olacak tek kişi eski eşi Leyla'dır. Yeni gelinin isteklerini karşılamak için çalışırken, geçmişten gelen duygusal konuları da açmak zorunda kalırlar. Anılar ve duygular, geleceklerini sorgulamalarına neden olur. Her hikâye mutlu sonla biter mi? Ya da mutlu son diye bir şey var mıdır? Bu karşılaşma, sonların ve başlangıçların karmaşıklığını ortaya koyar.

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.