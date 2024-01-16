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Giresun'da olay, önceki gün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz (57) ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya (52) arasında tartışma çıktı.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KABLO İLE ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan İsmail Yılmaz, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BORÇ VE KISKANÇLIK KAVGALARI" DEDİ Yılmaz'ın sorgusunda; türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürerek, borç ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini söylediği belirtildi. ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN 21 YIL HAPİS YATMIŞ 22 yıl önce eşini öldürdüğü öğrenilen Yılmaz'ın, bu suçtan 21 yıl hapis yatıp, bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.