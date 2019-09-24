24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dizi ve film oyuncusu olan Şendoğan Öksüz başarılı birçok projede rol almış ve hakkıyla üstesinden gelmiş bir oyuncu. Son olarak da ATV ekranlarında sevilerek izlenen fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile karşınızda. Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Kaleli Ailesinin kum şirketinde Gemilerin Kaptanı olarak Cemal Reisi canlandırmakta olan Şendoğan Öksüz ile ilgili tüm merak edilen detayları aktarıyoruz sizlere.
Şendoğan Öksüz, 4 Ekim 1971 (47 yıl yaşında) yılında Rize'de doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılında rol aldığı Yılan Hikayesi dizisi ile oyunculuk hayatına adım atmış olan Şendoğan Öksüz ardından Yeditepe İstanbul, Efsane, Yarım Elma, Hayat Bilgisi, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Bin bir Gece, Kavak Yelleri, Vazgeç Gönlüm, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Şüphe, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, İnadına Aşk gibi bir çok projede yer almıştır. Son olarak 2018 yılında Atv ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Kaleli ailesinin gemisinde çalışan Cemal Reis karakterini canlandırmaktadır. Uzun zamandır İstanbul’da yaşamını sürdüren Şendoğan Öksüz Şükufe Kevser Arpaçay Öksüz ile evlidir ve bu evliliğinden iki kızı vardır. Aslen Rize Pazar’lıdır.
Şendoğan Öksüz Oynadığı Diziler
Şendoğan Öksüz Oynadığı Filmler
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