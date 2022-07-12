Her hafta salı akşamları yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. FOX TV ekranlarının yeni romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak Peki Senden Daha Güzel dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Senden Daha Güzel bu akşam neden yok? İşte detaylar...