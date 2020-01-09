HABERTURK.COM

Alternatif müzik sahnesinin başarılı isimlerinden Şenay Lambaoğlu, sevenleriyle özlem gidereceği konser serisine başlıyor.

Sahne performansında kendisine özgü tarzıyla zengin repertuvarını birleştiren Şenay Lambaoğlu, güçlü müzisyen kadrosu ile İstanbul’da başlayacağı konser serisine Bursa, Eskişehir ve Ankara ile devam edip, serinin son ayağını İstanbul’da tamamlayacak.

Gideceği şehirlerde müzikseverlerin kalbinde derin bir iz bırakacak olan sanatçı, turnede 'Böyle Olmasını İstemezdim' isimli yeni şarkısını da seslendirecek olmanın heyecanını yaşıyor.