İnandığım ve bildiğim yoldan yürümeye devam edeceğim.

Yayınladığı albümleriyle yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiren dönemin en özgün kadın vokallerinden Şenay Lambaoğlu, yorumcu kimliğinin yanı sıra söz yazarı kimliğiyle de çok sevilen isimler arasında yerini aldı.

Şenay Lambaoğlu türler arasında seyreden rengarenk müzikal yolculuğunda bu kez, "Aman Avcı" şarkısı ile sevenleriyle buluştu. İki kardeş ülke arasında "Aman Avcı" şarkısı ile bir köprü daha kuran Şenay Lambaoğlu kendine has güçlü yorumu ve modern çizgisiyle dinleyicisinde bambaşka duygular uyandıracak. Bir Azerbaycan türküsü olan, "Aman Avcı"ya Tolga Görsev'in düzenlemesi ise yepyeni bir soluk kazandırdı.

Can Yücel'den Nazım Hikmet'e Ömer Hayyam'dan Firuğ Ferruhzad'a bir çok önemli ozanların unutulmaz eserlerini de dahil olmak üzere toplamda 4 albüm yayınlayan Şenay Lambaoğlu azeri türküsü ile sevenlerine sürpriz yaptı.

Besteci kimliği ve güçlü kalemi ile kendi bestelerini de sunmaya devam edecek olan sanatçı yeni projelerini çıkarmak adına tüm çalışmalarına ara vermeden devam etmekte.

Bursa'nın Kestel bölgesinde Cumalıkızık ve Kozluören köyünde çekilen klip bir ayrılık hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Ahsen Eser'in üstlendiği klipte Türk destanları içinde ve Türk kültüründe sıkça kullanılan elma ve ağaç imgesi kullanıldı.

Elma birçok kültürde farklı anlamlar taşısa da Azerbeycan kültüründe sevgiyi, doğuşu ve söz vermeyi simgelerken ağaç ise yaşamı anlatmakta. Bu imgelerden oluşan kareleri de klipte buluşturan sanatçı izleyicilere görsel şölen sunmakta.

"Aman Avcı" ile dikkat çeken Şenay Lambaoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

- Tarzınızı ve çalışmalarınızı değerlendirecek olursak, bu süreçten ve albümlerinizden bahsedebilir misiniz?

Uzun yıllara dayanan bir şarkıcılık geçmişim var ve beraberinde yazdığım şarkıları bir albümde toplamaya karar vermek sanırım biraz zaman aldı diyebilirim. Kendimde o cesareti bulmam kolay olmadı. Yaptığım müziği tanımlamak aslında çok kolay. İçimden nasıl geliyorsa öyle... Zamanın ruhunu şarkılarımda yansıtmaya çalışıyorum. Her yeni albümde farklı bir Şenay olarak dinleyicilerimin karşısında olmalıyım diye düşünüyorum.

- Son yayınladığınız Aman Avcı adlı projesini anlatır mısınız?

Aman Avcı bir Azerbaycan Halk Türküsü. Türkülerin hayatımda her zaman ayrı bir önemi olmuştur. Ve her insanın mutlaka bir türküsü vardır. Tolga Görsev Türkünün bu şekliyle düzenlemesini dinlettiğinde çok sevmiştim ve bu yeni halinin bana çok yakışacağını düşündüm. Geçtiğimiz kış aylarında stüdyoda kaydettiğimizde ise hayalimizden hep bir yaz klibi geçiyordu.

- Klibin hikayesine de değinebilir misiniz?

Aman Avcı klibimiz Ahsen Eser yönetmenliğinde Bursa’nın Kestel bölgesinde Cumalıkızık ve Kozluören köyleri içerisinde çekildi. Klip bir ayrılık hikayesini şarkının 3 bölümüne giriş, gelişme, sonuç olarak düz kurguda işlenip son sahnelerde flash backlerle hikaye desteklendi. Aman Avcı anonim bir Azeri türküsü olduğundan modernize edilmiş halinde klip içerisine yerleştirilmiş bir kaç metafor kullanıldı. Türk destanları içerisinde ve Türk kültüründe sıkça kullanılan elma imgesi ve ağaç imgeleri işlendi.

Elma birçok kültürde birçok anlam taşısa da Türk kültüründe doğuşu ve söz vermeyi simgeliyor. Bunun en açık örneği de Tahir ile Zühre destanında karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ağaç birçok Türk destanında ve eski inanışlarda yaşamı simgeliyor. Bunları direkt olarak destansı vermektense daha modern bir dönemde elma ile o söz verişi, erkeğin elmayı fırlatarak vazgeçişini ve son sahnelerde ağaç altı sahneleriyle yaşamın doğal sürecini vurgulamak istedik.

- Sizin sanatınız dinleyiciye neyi anlatıyor? Kendi müzik perspektifinizden baktığınızda bize bunu yorumlayabilir misiniz?

Ben sanatın hayatımıza güzellikler getirmesini diliyorum. Farkındalıklarımızın artmasını, hayal kurdurabilmeyi, yaşamın her anını kucaklayalım istiyorum. Belki de bu sayede daha iyi insanlar oluruz.

- Aman Avcı’nın yapım sürecinden söz edebilir misiniz? Bu süreçte sizi etkileyen bir gelişme yaşandı mı?

Aman Avcı Tolga Görsevin Prodüktörlüğünde geeçekleşti. Bana şarkıyı ilk dinlettiğinde bu yeni hali beni çok etkilemişti ve bu şarkıyı mutlaka söylemeliyim diye geçirmiştim içimden. Türkü kayıtlarında çok değerli isimler yer aldı. Düzenleme Tolga Gorsev, Bas gitar Cihan Resit Kose, Gitarlar Erdem Sokmen, Perküsyonlar Cengiz Ercümer, Kayıt Canberk Cebecioğlu ,Cihan Resit Kose ve Cevdet Berkay Yavuz, Klavyeler Cevdet Berkay Yavuz ve Tolga Gorsev, mixleri Tolga Gorsev Mastering Alex McCollough, TrueEastMastering Stüdyosunda yapıldı.

- Ülkemizdeki müzik kültürünü düşündüğünüzde yaratmaya çalıştığınız müzik dilinden bahsedebilir misiniz?

Kendi özgün dilimi yaratmaya çalışıyorum diyebilirim. Çok değişken, çabucak dönüşebilen bir müzik kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Bu yeni şeylere açık olmamızı sağlıyor. Müziğimle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmak istiyorum. İçinde caz, pop ve etnik tınıların hoş bir sentezi oldu Aman Avcı.

- Ayrıca rekor kıran bir klibiniz daha mevcut, bu fikrin nasıl geliştiğini anlatabilir misiniz?

Albümüm Rüyalarıma gir yayınlandıktan sonra klip çekmek konusunda biraz yavaş hareket ettik. Şarkılar dinlendikçe, tanındıkça içlerinde en sevilene klip çekmeyi düşündük. Bir gün bir adam bu bakımdan hoş bir algı yarattı fakat farklı bir klip olmasını çok istiyorduk. Çetin Yılmaz yönetmenliğinde Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş bir teknik ile 3.45 saniyede bir klip çekerek bir dünya rekoru kırmış bulunduk.

- Eğitim sürecinizden ve kazandığınız ödüllerden bahsedebilir misiniz?

Yıldız Teknik Üniversite Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden mezunum. Yine aynı fakültede yüksek lisansımı yaptım. En iyi caz sanatçısı ve en iyi alternatif kadın sanatçı dallarında birtakım ödüllerim var. Ama en büyük ödülüm sevdiğim işi yapıyor olmam.

- Yorumcu kimliğinizin yanı sıra söz yazarlığı kimliğiniz de söz konusu? Bu iki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Yorumcu olmak ve şarkı yazmayı birbirinden ayırmam asıl zor olan. Kendi şarkımı söylemek başka güzel.

- Yurt dışında neler yaptınız? Orada sizi takip eden bir kitle var ve aranızda nasıl bir iletişim söz konusu?

Almanya’da doğdum ve çocukluğumun bir kısmı orda geçti. Türkiye’ye döndüğümde her şey çok zordu fakat farklı kültürler arasında kurduğum bu ilişki yurt dışında verdiğimiz konserlerde iletişimimi kolaylaştırdı. Müzik söz konusu olduğunda dişini hiç bilmediğiniz bir ülkeye bile gitseniz aynı duygularda buluşabiliyorsunuz.

- Sahneleriniz ve konserlerinizden bahsedebilir misiniz?

Sahnede olabildiğince özgür olmak istiyorum. Dinleyicilerimle gülmek, ağlamak aynı hisselerde buluşmak özel anlar. Şarkılarıma eşlik eden samimiyetini benimle paylaşan herkes çok ama çok değerli.

- Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz?

İnandığım ve bildiğim yoldan yürümeye devam edeceğim.