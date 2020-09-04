Şenay Lambaoğlu'ndan caz esintisi

HABERTURK.COM

Türkiye'nin önemli caz sanatçılarından biri olarak kabul edilen Şenay Lambaoğlu, 4. Bodrum Caz Festivali kapsamında Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Uzun yıllar katıldığı caz festivalleriyle ön plana çıkan, özgün sesiyle dinleyenlerini türler arasında derin bir yolculuğa çıkartan Lambaoğlu, seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri adeta büyüledi.

Işıl ışıl bir sahne kostümüyle göz kamaştıran Şenay Lambaoğlu, tüm zarafetiyle Bodrumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. Pop & Caz temasına özel bir seçkiyi renkli bir performansta dinleyicilerle buluşturan Şenay Lambaoğlu, konser boyunca büyük alkış aldı.

Lambaoğlu, konsere ilişkin duygularını ise şu sözlerle aktardı:

Bodrum Caz Festivali açılışında Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Şefi Münif Akalın yönetiminde unutulmaz bir gece yaşadık. Şarkılarımın yaylı düzenlemelerini Kaan Bıyıkoğlu ve Hakan Kurşun hazırladı. Sevgili grup arkadaşlarım Batu Şallıel, Enver Muhamedi, Kaan Bıyıklıoğlu ve Ekin Cengizhan varlıklarıyla bana güç verdi. Bodrum Kalesi konseri hep hayalimdi. Bu senenin tüm zorluklarının üstesinden gelen ve bu geceyi mümkün kılan başta sevgili Özlem Oktar Varoğlu'na, Pınar Gürer'e, Tuğçe Alpaslan'a, Caz Derneği'ne ve emeği geçen, kalbi bizimle atan herkese çok teşekkür ederim.

Lambaoğlu'nun bir sonraki konseri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Eylül Pazar günü Göztepe Parkı'nda gerçekleştireceği etkinlikte olacak.