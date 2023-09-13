Sen Türkülerini Söyle yarışması 10. bölümüyle süper final yaptı. TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan şarkı yarışmasında büyük finalin ardından kazanan isim netleşti. Peki, Sen Türkülerini Söyle kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Sen Türkülerini Söyle yarışmasının birincisine dair güncel bilgiler...