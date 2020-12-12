Sen Çal Kapımı bu akşam saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ne? Soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde.
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU
"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir. İşte Sen Çal Kapımı dizi oyuncuları...
HANDE ERÇEL (EDA YILDIZ)
“Hayatı bir mucize gibi yaşamalı”
Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda’nın en büyük tutkusu ise çiçekler.
Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.
Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.
Hande Erçel’in Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
Azize / 2019
Halka / Müjde Akay / 2018
Siyah İnci / Hazal / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
Çalıkuşu / 2013 / Zahide
Tatar Ramazan / 2013
KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT)
“Kazanmayacağın oyuna girme, girdiğin oyunu kaybetme”
Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.
İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.
KEREM BÜRSİN KİMDİR?
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg),Endonezya (Medan, Cakarta),Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul),Malezya (Kuala Lumpur),ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.
Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.
Bursin, Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında Blu Tv’de ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.
9 Eylül 2013’te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line’ın reklam filminde rol almıştır. Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir’le birlikte Lipton reklamında oynamışlardır. 2017 yılında Barış Arduç ile birlikte Garanti Bankası’nın reklam filminde oynamıştır. 2019’da H&M markasının lokal marka yüzü olmuştur. H&M ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde interaktif bir reklam filmi yayınlamışlardır. Aynı zamanda Bursin uzun yıllar Türkiye’nin en önemli denim markalarından biri olan Mavi’nin marka yüzü olmuştur.
Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.
NESLİHAN YELDAN (AYDAN BOLAT)
“Bir kadının en önemli silahı stilidir. Giyimde, tavırda, karakterde.”
Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yapmaktadır. Neslihan Yeldan’ın Aslan isminde bir oğlu var.
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Aydan Bolat / 2020
İstanbullu Gelin / Senem / 2017
Arkadaşlar İyidir Candan / 2016
Saklı Kalan /Nevin / 2014
Kiraz Mevsimi / Önem / 2014-15
Kuzey Güney / Aynur / 2012
Bir Kadın Tanıdım / Füsun / 2011
Dürüye'nin Güğümleri / Handan, Hakime Hanım / 2009-10
Peri Masalı / Pamira / 2008
Kavak Yelleri / Nur / 2009-10
Sahte Prenses / Vicdan / 2006
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 2006
Sahra / Nil / 2004
Herşey Yolunda / Nilüfer / 2004
Dişi Kuş / 2004
Şapkadan Babam Çıktı / 2003
Yuvam Yıkılmasın Derya / 2003
Vaka-i Zaptiye Saadet / 2002
Güneş Yanıkları / Lale / 2000
Köstebek 2 / 1999
Deli Yürek / 1999
Ruhsar / Melike / 1997
Tatlı Kaçıklar / Serap / 1996-97
Sahte Dünyalar / 1995
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 1995
Yaz Evi / Alev / 1993
Şeytanın Kurbanları / İlknur / 1989
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Filmler
Deliormanlı / Televizyoncu / 2016
Karınca Kapanı / Münevver Sarıselimoğlu / 2013
Vücut / Meltem / 2011
Veda / Pakize Bozok / 2010
Organize İşler / Lalezar / 2005
Kaçıklık Diploması / Heykeltraş / 1998
Ateş Üstünde Yürümek / 1991
BİGE ÖNAL (SELİN ATAKAN)
“Sevdiğinle değil, seni sevenle birlikte ol.”
Serkan’ın çocukluk arkadaşı. Başarılı, düzenli, akıllı bir kadın. Serkan’ın babasıyla Selin’in babası holdingte yarı yarıya ortak. Eğitimli, zengin, iyi bir ailenin tek çocuğu. Serkan’ı en iyi tanıyan kişi. O da Serkan’ın izin verdiği kadar.
BİGE ÖNAL KİMDİR?
1990 yılında istanbulda doğdu. Bilgi üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Genç yaşlarda oyunculuk hayatına başlayan Bige Önal’ın görev aldığı başlıca yapımlar Hakan Muhafız, Bozkır, Tehlikeli Karım, Martıların Efendisi (Sinema Filmi),Bodrum Masalı, Maral ve Benim Adım Gültepe'dir.
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