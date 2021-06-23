Sen Çal Kapımı bu akşam saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ne? Soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde.
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU
"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir. İşte Sen Çal Kapımı dizi oyuncuları...
Ahmet Efe Metekoğlu
Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) ve Engin’in (Anıl İlter) oğlu
Ayşe Akın
Otel sahibi Deniz
Doğa Özüm
Serkan’ın (Kerem Bürsin) kuzeni
Maya Başol
da ile Serkan’ın 5 yaşındaki kızı
Sina Özer
Eda’nın (Hande Erçel) asistanı Kerem
Sinan Helvacı
Eda’nın yakın arkadaşı Burak
HANDE ERÇEL (EDA YILDIZ)
“Hayatı bir mucize gibi yaşamalı”
Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda’nın en büyük tutkusu ise çiçekler.
Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.
Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.
Hande Erçel’in Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
Azize / 2019
Halka / Müjde Akay / 2018
Siyah İnci / Hazal / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
Çalıkuşu / 2013 / Zahide
Tatar Ramazan / 2013
KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT)
“Kazanmayacağın oyuna girme, girdiğin oyunu kaybetme”
Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.
İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.
KEREM BÜRSİN KİMDİR?
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg),Endonezya (Medan, Cakarta),Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul),Malezya (Kuala Lumpur),ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.
Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.
Bursin, Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında Blu Tv’de ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.
9 Eylül 2013’te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line’ın reklam filminde rol almıştır. Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir’le birlikte Lipton reklamında oynamışlardır. 2017 yılında Barış Arduç ile birlikte Garanti Bankası’nın reklam filminde oynamıştır. 2019’da H&M markasının lokal marka yüzü olmuştur. H&M ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde interaktif bir reklam filmi yayınlamışlardır. Aynı zamanda Bursin uzun yıllar Türkiye’nin en önemli denim markalarından biri olan Mavi’nin marka yüzü olmuştur.
Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU (PIRIL BAYTEKİN)
“Hakkımda kötü bir şey duyuyorsanız, mutlaka çekemedikleri içindir”
İç mimar. Çok şık, hoş bir kadın. Ofistekilere sert, sivri dilli, ters; müşteriye baldan tatlı, güleryüzlü ve nazik. İşinde çok başarılı, çok hırslı. Ofis’te personel yönetimini kimse istemediği halde kendine iş edinmiş. Her toplantıda fikir beyan ediyor. Engin’e sözünü geçiriyor ama Serkan’dan çekiniyor.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?
Amerika’da lise eğitimini tamamlamış, Müzikal Tiyatro eğitimine başlamıştır. Ardından Türkiye’ye dönen oyuncu Mimarlık bölümünden mezun olmuş ve Londra’ya oyunculuk kariyeri için gitmiş LAMDA ‘da drama ve kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndüğü tarihten itibaren çeşitli tiyatro oyunları, müzikaller ve konserlerde yer almış, aynı zamanda Amerikan ve İngiliz tiyatro metinleri üzerinde kendisini geliştirmiş ve çevirmen olarak da meslek hayatına devam etmektedir. Televizyon hayatına 8. Gün dizisi ile başlamış, ardından Erkenci Kuş adlı dizide rol almıştır. Sen Çal Kapımı adlı dizimizde Pırıl karakterini canlandırmaktadır.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER
Sen Çal Kapımı / Pırıl / 2020
Erkenci Kuş / Deniz / 2019
8.Gün / Genç Şehnaz / 2018
Kalbim Yangın Yeri / Genç Belkıs / 2016
HAKAN KARAHAN (ŞEF ALEXANDER ZUCCO)
40’lı yaşlarının ortalarında, karizmatik, kültürlü bir adam. Michelin yıldızlı çok ünlü bir şef. Asıl ismi Alessandro. Mesafeli görünüşünün altında dost canlısı bir adam.
Ayfer ve Aydan’ın birbirine olan zıtlığı, kendilerine has özellikleri ilgisini çekecek. Sevdiği bu ülkeyi ve kültürünü daha iyi anlayabileceği iki arkadaş bulduğunu düşünecek.
HAKAN KARAHAN KİMDİR?
Hakan Karahan 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Robert Kolej’de yüksek öğrenimini ise University of Miami’de işletme üzerine tamamladı. 2003 yılına kadar farklı şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev alan Karahan, bağlı olduğu sektörü bırakarak oyunculuk yapmaya başladı. Hakan Karahan, 2008 yılında hem senaryo ekibinde senarist olarak yer aldığı hem de oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Sağır Oda adlı dizi ile beraber televizyon dünyasına adım attı. Sonrasında birçok dizide oyunculuk yapan Karahan, aynı zamanda bir çok kitap yazmıştır. Kendisi şu anda Sen Çal Kapımı adlı dizide Şef Alexander Zucco karakterine hayat vermektedir.
SARP CAN KÖROĞLU (DENİZ SARAÇHAN)
Otuzlu yaşlarda bakımlı, olgun bir adamdır. Tavırları her zaman rahat ve doğaldır. Yapıcı ve nazik konuşan biridir. Hayatının bir kısmını yurt dışında, dünyayı gezerek geçirmiştir. Özgür ruhludur.
Deniz, Eda’yı küçüklüğünden beri sevmektedir. O zamanlar bunu itiraf etme şansı bulamamıştır. İstanbul’a dönüp Eda’yı gördüğünde hala ilk gün ki gibi onu sevdiğini fark eder. Deniz, bu zamana kadar kendisinden beklenmeyen şeyleri Eda için yapacak, onun için hayatın akışına müdahale edecektir.
SARP CAN KÖROĞLU KİMDİR?
Sarp Can Köroğlu, 14 Temmuz 1990’da Şişli'de doğdu.
Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanmasının ardından, “Elde Var Hayat”, “Adını Feriha Koydum”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Güneşin Kızları”, “Paramparça”, “Yasak Elma”, "Bay Yanlış” gibi birçok dizi projesinde yer aldı. 2017 yılında “Damat Takımı” sinema filminde "Yiğit" karakterini canlandırdı. Sarp Can Köroğlu son olarak, “Sen Çal Kapımı” dizisinde “Deniz” karakterini canlandırmaktadır.
SARP CAN KÖROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Sen Çal Kapımı / TV Dizisi / 2021
Bay Yanlış / TV Dizisi / 2020
Yasak Elma / TV Dizisi / 2018-2019
Damat Takımı / Film / 2017
Paramparça / TV Dizisi / 2016 - 2017
Güneşin Kızları / TV Dizisi / 2015 - 2016
Kurt Seyit ve Şura / TV Dizisi / 2014
Adını Feriha Koydum / TV Dizisi / 2011
Elde Var Hayat / TV Dizisi / 2010
NESLİHAN YELDAN (AYDAN BOLAT)
“Bir kadının en önemli silahı stilidir. Giyimde, tavırda, karakterde.”
Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yapmaktadır. Neslihan Yeldan’ın Aslan isminde bir oğlu var.
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Aydan Bolat / 2020
İstanbullu Gelin / Senem / 2017
Arkadaşlar İyidir Candan / 2016
Saklı Kalan /Nevin / 2014
Kiraz Mevsimi / Önem / 2014-15
Kuzey Güney / Aynur / 2012
Bir Kadın Tanıdım / Füsun / 2011
Dürüye'nin Güğümleri / Handan, Hakime Hanım / 2009-10
Peri Masalı / Pamira / 2008
Kavak Yelleri / Nur / 2009-10
Sahte Prenses / Vicdan / 2006
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 2006
Sahra / Nil / 2004
Herşey Yolunda / Nilüfer / 2004
Dişi Kuş / 2004
Şapkadan Babam Çıktı / 2003
Yuvam Yıkılmasın Derya / 2003
Vaka-i Zaptiye Saadet / 2002
Güneş Yanıkları / Lale / 2000
Köstebek 2 / 1999
Deli Yürek / 1999
Ruhsar / Melike / 1997
Tatlı Kaçıklar / Serap / 1996-97
Sahte Dünyalar / 1995
Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 1995
Yaz Evi / Alev / 1993
Şeytanın Kurbanları / İlknur / 1989
Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Filmler
Deliormanlı / Televizyoncu / 2016
Karınca Kapanı / Münevver Sarıselimoğlu / 2013
Vücut / Meltem / 2011
Veda / Pakize Bozok / 2010
Organize İşler / Lalezar / 2005
Kaçıklık Diploması / Heykeltraş / 1998
Ateş Üstünde Yürümek / 1991
İLAYDA ÇEVİK (BALCA KOÇAK)
“Önce ortalığı karıştır, sonra da yatıştır”
Güzel, çok şık, sivri dilli ve zeki bir kadın. İyi eğitim almış, ailesi tarafından bolca şımartılmış, tatminsiz, hayatta her istediğini elde etmiş ama aradığı aşkı bir türlü bulamamış.
Ne istediğini bilmediği, arayış içinde olduğu bir dönem gittiği astrolog onu ele geçirmiş. Balca onun sözünden çıkmıyor. Astrolojiye olan takıntısı onu türlü türlü zor duruma sokacak. Özellikle Serkan'la ilgili alması gereken kararlarda.
Yıldız haritasında hayatının aşkının adı S.B harfleriyle başlayan biri olduğunu öğrendiği anda Serkan'a takıyor kafayı. Artık yıllardır beklediği erkeği buldu, e yıldız haritası olacak diyorsa, olması kaçınılmaz. Eda gibi küçücük bir engel var aralarında. Ama düşündüğü gibi kolay olmayacak hiçbir şey.
İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?
Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.
İlk profesyonel tiyatro performansını “Çocuk Bahçesi” isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.
İlayda Çevik, 2013 yılında; “Karagül” isimli dizi filmde, ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştır.
2015 yılında ilk kez; “Kızım İçin” adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.
İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, 2017-2018 yayın döneminde, sevilen TV dizileriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümüyle dahil olmuştur. İlayda Çevik, son olarak ise Gel Dese Aşk adlı dizide ‘Bahar Çetin’ karakteriyle ekranlarda yer almıştı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı isimli dizinin oyuncu kadrosuna 'Balca Koçak' karakteriyle katıldı.
BİGE ÖNAL (SELİN ATAKAN)
“Sevdiğinle değil, seni sevenle birlikte ol.”
Serkan’ın çocukluk arkadaşı. Başarılı, düzenli, akıllı bir kadın. Serkan’ın babasıyla Selin’in babası holdingte yarı yarıya ortak. Eğitimli, zengin, iyi bir ailenin tek çocuğu. Serkan’ı en iyi tanıyan kişi. O da Serkan’ın izin verdiği kadar.
BİGE ÖNAL KİMDİR?
1990 yılında istanbulda doğdu. Bilgi üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Genç yaşlarda oyunculuk hayatına başlayan Bige Önal’ın görev aldığı başlıca yapımlar Hakan Muhafız, Bozkır, Tehlikeli Karım, Martıların Efendisi (Sinema Filmi),Bodrum Masalı, Maral ve Benim Adım Gültepe'dir.
EVRİM DOĞAN (AYFER YILDIZ)
“Seviyorsan rahat bırak, ama yine de ipleri elden bırakma”
Eda’nın tek kişilik ailesi. Halası. Çok becerikli, pratik zekalı, tuttuğunu koparan bir kadın. Eda’nın düzeni bozulmasın diye Eda’nın annesinin çiçekçisini devralmış. Ayfer deli dolu bir kadın. Çok eğlenceli, komik ama tersi de çok pis. Dobra, içten, ama Eda gibi gelgitli. O da Eda’yla birlikte büyümüş, birbirlerine benzemişler sonunda. Eda‘nın her zaman için en yakın dostu, sığınacak limanı, dert ortağı Ayfer.
EVRİM DOĞAN KİMDİR?
Evrim Doğan 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi ve 2002 yılında buradan mezun oldu.
Evrim Doğan’ın Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / 2020
Kardeş Çocukları / 2019
Kadın
Bizim Hikaye / 2017-2019
Gülümse Yeter / Nermin / 2016
Hayat Mucizelere Gebe
Vicdan / Gizem / 2013
Şubat / Kurban / 2012
Arka Sıradakiler / Suna / 2007
Yalancısın Sen
Dudaktan Kalbe
Kavak Yelleri
Evrim Doğan’ın Oynadığı Filmler
Aşk Bu Mu
Sevimli Tehlikeli / 2015
Her Şey Aşktan
ANIL İLTER (ENGİN SEZGİN)
“ Hayatımda bir şey eksik ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok”
Serkan’ın ortağı. Duygusal, kolay kolay hayır diyemeyen, insancıl biri. Serkan’ın tam zıttı. Kriz anlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor, unutkanlığı ve plansızlığıyla her kriz daha da büyüyor. Engin’in duygusal yönü, kadınlarla olan ilişkisini de etkiliyor. Hayatının kadınını bulmayı çok istiyor. Ama sonuç hep hüsran.
ANIL İLTER KİMDİR?
Anıl İlter 1980 yılında İzmit’de doğmuştur. Kocaeli Üniversitesinde Spor Akademisi Mezunudur. Bir dönem profesyonel olarak futbol oynadı. Spor akademisinde ve festivallerde sunum yapmaya başladıktan sonra, eğitim almış ve sonra da profesyonel sunuculuğa adım atmıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2008 yılında Hande Ataizi ile beraber rol aldığı "Ece" dizisi ile dizi film hayatı başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizinde yer almıştır. 2010 yılında "Bir Avuç Deniz" adlı sinema filminde yer aldıktan sonra 2014 yılında ‘Üç Arkadaş’ dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Kızıl Elma" dizisinde rol aldı. Anıl İlter 6 saniyelik Vine video platformunda da büyük bir popülarite kazanmıştır. "FotoModo" ve "Fazla Mesai" programlarının ve 2014 yılında yayınlanan "Alabora" yarışmasının sunuculuğunu yaptımıştır.
MELİSA DÖNGEL (CEREN BAŞAR)
“Madem o ayakkabı Sindirella’nın ayağına tam oturuyordu, o zaman neden düştü?”
Nam-ı diğer Cer… Eda’nın üniversiteden arkadaşı. Güzel, akıllı, şık ve başarılı. Annesi, babası, ağabeyi, amcası, dedesi hepsi avukat. Geri kalanlar da hakim, savcı. Ceren de tahmin edileceği gibi ailesinin yoğun baskısıyla hukuk okumuş. Oysa tek hayali ayakkabı tasarımcısı olmak. Ayakkabılara çok düşkün.
MELİSA DÖNGEL KİMDİR?
1999 yılında İstanbul’da doğdu. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra Hilal Saral ile 'Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ne katıldı.
2017 yılında ilk projesi olan “Elif” dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı.2018 yılında “Bizim Hikâye” dizisinde Deniz karakterine de hayat veren genç oyuncu en son 2019 yılında proje “Aşk Ağlatır” dizisinde yer aldı.
Melisa Döngel'in Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Ceren Başar / 2020
Bizim Hikaye / Deniz / 2018
Elif / Süreyya / 2017
ÇAĞRI ÇITANAK (FERİT ŞİMŞEK)
“ Eğer çaldığın kapı yüzüne kapanıyorsa, bir daha çal, bir daha çal”
Selin’in nişanlısı. Babadan kalma zengin. Otel işletiyor. Yakışıklı, şımarık, patavatsız, gösteriş meraklısı. Hayatta her istediği altın tepside sunulmuş: ortalama bir başarısı olduğu halde çok iyi okullarda okumuş, ailesinin her türlü imkanından yararlanarak yetiştirilmiş ve sonunda da oteller zincirinin başına geçmiş.
ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?
1990 yılında Antakya’da dünyaya gelen Çağrı Çıtanak 10 yaşında temel tiyatro eğitimine başladı ve 4 yıl boyunca eğitim aldı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve oyunculuk kariyerine burada başladı. İlk olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinin başrolleri arasında yer aldı, daha sonra "Tatlı İntikam", "Ateş Böceği" ve "Vatanım Sensin" projelerindeki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Çağrı Çıtanak "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ferit karakterine hayat verecektir.
ELÇİN AFACAN (MELEK YÜCEL)
“ Evli, çocuklu ve zengin kadın mutludur. Mutlu değilse bil ki şımarıktır”
Nam-ı diğer Melo. Eda’nın mahalleden çocukluk arkadaşı. Tombul, vücüduyla barışık, şen şakrak bir genç kadın. Kahkahası da bol, gözyaşı da... Giyinmeyi kuşanmayı, takıp takıştırmayı seviyor. Ev ekonomisi bölümünden mezun, Part-time kasiyerlik, part-time hosteslik yapıyor. Kafayı zengin koca bulmaya ve bol çocuk yapmaya takmış. Her aşkı hüsranla sonuçlanıyor.
ELÇİN AFACAN KİMDİR?
1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Elçin Afacan, Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimini aldıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk olarak 2015 yılında "Gamsız Hayat" dizisinde kamera karşısına çıktıktan sonra 2016 yılında "Görevimiz Komedi" programında yer aldı ve aynı sene "İçerde" dizisinde kendini gösterdi. Son olarak 2019 yılında yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" dizisinde Songül Öden, Birkan Sokullu, Celil Nalçakan ve Olgun Toker’le başrolleri paylaştı. Tiyatroda da kariyerine devam eden Afacan, sırasıyla; Dolores Claiborne, Bay Kolpert, Geçmişten Gelen Kadın, Balkon, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İsmene, Übü Hep Übü ve Blu oyunlarında yer aldı. Elçin Afacan, "Sen Çal Kapımı" dizisinde Melek karakterini canlandıracak.
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