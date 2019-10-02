Çarşamba akşamları aldığı reytingler ile adından söz ettiren, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 58.bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanda öne çıkan sahnelerden biri olan Mercan ile Genco'nun evlenme kararı. Asiye'nin gönlünü almaya çalışan Mustafa ne yapacak. Sen Anlat Karadeniz dizisinin bugün yayınlanacak bölümünde neler olacak. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 58.BÖLÜM FRAGMANI

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

