Sen Anlat Karadeniz ekranlara gelen son bölümde Tahir kendini Nefes'e affettirmeya çalışmaktadır. Diğer yandan ise Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 50. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes'in büyük korkusu

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar. Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur. Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...