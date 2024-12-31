Star TV ekranında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki dizinin 31 Aralık Salı akşamı 4. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Haliyle dizinin sıkı takipçileri ‘’31 Aralık Star TV yayın akışı ile Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte Sen Ağlama İstanbul 4. Bölüm tarihi…