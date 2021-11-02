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Semra Dinçer'e veda - Magazin haberleri

Semra Dinçer'e veda

Ünlü oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Dinçer, bugün memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor

02.11.2021 - 08:58 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer dün yaşamını yitirdi. 'Kavak Yelleri', 'Kuzey Güney' ve 'İstanbullu Gelin' gibi birçok dizide rol alan Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi.

  • "SAYISIZ OPERASYON GEÇİRDİ"

    Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

  • "SEMRA ABLA BİRİLERİNE KIRGINDI"

    Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrasında Haluk Levent, bir açıklama daha yaptı. Levent şunları söyledi:

    1) Semra abla birilerine kırgındı (Yazamam).
    Bana bizzat “Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla” demişti.
    2) Saat 12.24 te vefat etti. Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi. 1 saat sonrasında ise twit attım.

  • ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

    Semra Dinçer, bugün Ankara Sincan’daki Osmaniye Köyü Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Ünlü oyuncunun vefatının ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı da taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Değerli oyuncu Semra Dinçer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • KIVANÇ TATLITUĞ: ÇOK ÜZGÜNÜM

    'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin annesi 'Handan Tekinoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Dinçer'in vefatının ardından, Tatlıtuğ da açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Dinçer ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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