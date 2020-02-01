Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken başkan vekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu. Özsoy, çok iyi oynadıklarını belirterek "Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Ersun hocamızı, oyuncuları kutluyoruz. Uzun zamandır bu kadar istatistiklerin lehimize olduğu ortamda kaybetmek bizi üzdü. İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik" dedi.

TRANSFER GÖNDERMESİ

Özsoy, limit konusundaki itirazlarının reddedilmesi ile ilgili "Biz şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilamı oldu ama biz şampiyon olacağız." diye konuştu.

"TATSIZLIKLAR ÜZDÜ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon'a gelişinde yaşadığı gerilimle ilgili ise Özsoy, "Girişteki tatsızlıklar hakikaten üzücüydü. Abartıldığı kadar bir şey olmadı. Ama İstanbul Emniyeti'ni gönülden tebrik ediyorum. Mumla arar haldeydik. Burada daha önceden hazırlanmış, taraftara çanak tutuldu. Orada bir yetersizlik vardı" dedi.

TAKIMLA TOPLANTI

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, maçın ardından soyunma odasına gitti. Takımla uzun süre toplantı yapan yöneticiler, daha sonra stattan ayrılırken Semih Özsoy da basının karşısına çıktı.