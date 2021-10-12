"RAHATLIKTAN YANAYIM"

42 yaşındaki oyuncu, "Dar giyinmeyi sevmiyorum, sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum. İkinci el, rahat, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin. Rahatlıktan yanayım." ifadelerini kullandı.

Selma Ergeç, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok özendiğin tarzlar var ama onları hayatımda tutacak disiplinim yok. Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok havalı ve çok hoş buluyorum, çok yakıştırıyorum da giyenlere. Ben giyince 10 dakika sonra bedenim 'Bize ayrılan sürenin sonuna geldik' diyor.