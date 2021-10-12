Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Selma Ergeç: İkinci el kıyafet giyiyorum! - Magazin haberleri

Selma Ergeç: İkinci el kıyafet giyiyorum!

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Rahat giyinmeyi tercih ettiğini söyleyen Ergeç, "İkinci el, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin." dedi

12.10.2021 - 09:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Günlük hayatında rahat kıyafetler giymeyi tercih ettiğini ifade eden oyuncu Selma Ergeç, Re Touch Mag Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.

  • "RAHATLIKTAN YANAYIM"

    42 yaşındaki oyuncu, "Dar giyinmeyi sevmiyorum, sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum. İkinci el, rahat, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin. Rahatlıktan yanayım." ifadelerini kullandı.

    Selma Ergeç, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Çok özendiğin tarzlar var ama onları hayatımda tutacak disiplinim yok. Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok havalı ve çok hoş buluyorum, çok yakıştırıyorum da giyenlere. Ben giyince 10 dakika sonra bedenim 'Bize ayrılan sürenin sonuna geldik' diyor.

  • "ET YEMİYORUM"

    Doğa ve gelecek için çabaladığını söyleyen Ergeç, "Bireysel olarak et yemiyorum. Kullandığım deterjanları mümkün mertebe doğal içerikli, geri dönüşebilir ürünlerden tercih ediyorum." şeklinde konuştu.

  • "PLASTİK POŞET HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIM"

    Bu konularda hassas olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Plastik poşet zaten hiçbir zaman kullanmadım. Kendimi bildim bileli yanımda alışveriş çantam vardır" açıklamasını yaptı.

  • "İNSAN ÇÖPÜNÜ NEDEN YERE ATAR?"

    Selma Ergeç, "Suyu gereksiz yere akıtmamak, çöpleri ayrıştırmak gibi temel şeyleri yapıyorum. Yeri gelmişken ve çöp demişken, en anlamadığım şeylerden biri ise, idrak dahi edemiyorum. İnsan çöpünü neden yere atar? Gerçekten anlayamıyorum!" dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.