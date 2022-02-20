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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Selma Ergeç, geçtiğimiz akşam eşi Cem Öz ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Ergeç, gazetecilerin rol aldığı bir diziyle ilgili "Senaryo tıkandı, final yapacak' şeklinde çıkan haberlerle ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah!" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.