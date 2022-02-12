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Selin vurduğu Kastamonu’da heyelanlar durdurulamıyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından selde eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen 10 ev tahliye edilirken, mezarlar yerinden söküldü, yollarda dev çatlaklar meydana geldi.

12.02.2022 - 16:04 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde sahil kesiminde meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Çatalzeytin ilçesinde heyelan tehditi vatandaşları tedirgin ediyor. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar meydana gelemeye başladı. 

  • Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi’nde gece vakti heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle mahalleye ait mezarlar yerinden söküldü, evlerin temelinde kaymalar oldu, duvarlarında da çatlarlar oluştu. Heyelan sebebiyle tarlalarda derin çatlarlar oluşurken, 10 tane evde tedbir amaçlı boşaltıldı.

  • Ayrıca Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü, Yemişli ve Epçeler köylerinden de heyelanlar meydana geldi. Vatandaşlar, heyelan sebebiyle kapanan yollarını da açık tutabilmek için ellerinde kazma kürekle çalışma yapıyor.

     

  • “MEZARLAR YIKILDI, EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI, 10 HANE BOŞALTILDI"

    Çatalzeytin’de ikamet eden emekli öğretmen Ergun Usta, “Bizim hayatımız bu bölgede geçti. Arkadaşlarımızla birlikte bu mahalleye adım adım gezdik. Bu sene Çatalzeytin’de 11 Ağustos’ta çok büyük bir sel felaketi yaşandı. O felaketten sonra tam yaralarımızı saralım derken Çelebiler Mahallesine 2 metreye yakın kar yağdı. Şu anda Çelebiler Mahallesinde heyelan sebebiyle mezarlar yıkıldı, evlerin duvarları çatladı, bu bölgede bulunan 10 hane boşaltıldı. Bölgeye yetkililerinde en kısa sürede gelerek incelemelerde bulunmalarını bekliyoruz. AFAD’tan da zararın karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

  • “KORKU VE ENDİŞE İÇERİSİNDEYİZ"

    Her gün Çatalzeytin’de farklı noktalarda heyelanların yaşandığını söyleyen Usta, korku ve endişe içerisinde olduklarını belirterek, “Bölgede yaşayan insanların şu anda büyük bir tedirginliği var. Bunların bazıları gurbette, evlerin bu durumda olduklarını televizyonlarda izledikten sonra inanıyorum ki hemen buraya gelip evleriyle ilgili gerekli önlemleri alacaklar. Yıkılma durumundaki evlerindeki eşyaları da tahliye edecekler. 

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