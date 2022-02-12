Selin vurduğu Kastamonu’da heyelanlar durdurulamıyor

Üstünü ise biz kendimiz doldururuz. Ben şu anda evime geçemiyorum, benim yolum falan artık kalmadı. Ben mağdur durumdayım. Burada adam bahçesinden beni geçirtmezse ben evime giremiyorum. Çok korktum heyelan olunca. Sabah kalktım baktım ki evin önünde yol kalmamış. Köyde de tektim zaten korktum yani çok korktum. Hala da toprak kaymaları devam ediyor” şeklinde konuştu.