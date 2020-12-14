Son dönemlerde ekranlarda yer almayan oyuncu Selin Şekerci, Instagram hesabından annesinin yeni yaşını kutladı.
Eski albümleri kurcalayan Şekerci, annesi ile yıllar önce çekilen karelerini paylaştı.
"YAŞLANIYORUZ DİYE GENÇLİĞİMİZ KOYDUM"
31 yaşındaki oyuncu, annesinin doğum gününü, "İyi ki doğdun anneciğim. Kusura bakma bu yıl duygusal bir mesaj yazamayacağım. Çünkü fotoğraflara bakarken tek bir kıyafetini saklamadığın için sinirlendim. Yaşlanıyoruz diye gençliğimizi koydum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.
Bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim. Nefretin aslında sevgiyle ne kadar güçlü bir bağı olduğunu öğrendim. Seni ararken her kız çocuğu gibi yanlış kapıları çalıp, eşiklerden geçip, o hanelerdeki birkaç iyi adamdan aşkın aslında ne 'olmadığını' öğrendim. Ne olduğunu hala öğrenemedim ama... Ele, avuca sığamadım çünkü, dokunmaya çekinip, gururdan kaçtığımdan...
Çünkü çünküsünü sen daha iyi biliyorsun. O iki parmağında tuttuğun sigaradan arta kalan başparmağını çenene dayayıp gözlerini kısışını, o yakışıklı ama mağrur bakışını hiç unutmadım, unutmayacağım. Bugün sana ilk defa gerçekten hoş çakal dedim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı.. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın...
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