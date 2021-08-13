"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

İbrahim Selim ile ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt veren Selin Şekerci, "Özel hayatı konuşmayı çok sevmiyorum ancak her şey yolunda. İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Yoğun bir tempoya gireceğini de belirten Şekerci, "İşlerim bittikten sonra tekrar bir tatil yapmayı düşünüyorum." dedi.