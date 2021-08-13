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Selin Şekerci'den 'İbrahim Selim' açıklaması: Çok iyi anlaşıyoruz - Magazin haberleri

Selin Şekerci'den 'İbrahim Selim' açıklaması: Çok iyi anlaşıyoruz

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile aşk yaşayan Selin Şekerci, ilişkisi hakkında konuştu. Şekerci, "Özel hayatı konuşmayı çok sevmiyorum ancak her şey yolunda. İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz." dedi

13.08.2021 - 09:28 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Selim ile yaşadığı sürpriz aşk ile gündeme gelen Selin Şekerci, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Şekerci, neşeli halleriyle dikkat çekti. 

    "SİZE BAHSEDEMİYORUM"

    Yeni bir projeye başlayacağını belirten oyuncu, "Çok güzel bir proje teklifi geldi. Yakın zamanda başlayacağım için size bahsedemiyorum." dedi.

  • "ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

    İbrahim Selim ile ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt veren Selin Şekerci, "Özel hayatı konuşmayı çok sevmiyorum ancak her şey yolunda. İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz." şeklinde konuştu.

    Yoğun bir tempoya gireceğini de belirten Şekerci, "İşlerim bittikten sonra tekrar bir tatil yapmayı düşünüyorum." dedi. 

  • "NASIL ŞAKA?"

    Yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci-İbrahim Selim çifti, geçtiğimiz haftalarda soluğu Marmaris'te almıştıı. Tatil sezonunu açan ikiliden ilk fotoğraf gelmişti.

    Şekerci, Selim ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, eğlenceli paylaşımına, "Hanımlar, beyler! Selin Selim ile Bu Gece'nin konuğu İbrahim Şekerci..' Nasıl şaka?" ifadelerini not düşmüştü.

  • "BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ"

    Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan Şekerci, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.

  • "YİNE Mİ SEN GELDİN!"

    Ünlü oyuncu programda merak edilenlerini anlatmıştı. Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.

    Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirmişti.

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