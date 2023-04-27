Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz - Magazin haberleri

Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz

Mustafa Ceceli - Selin İmer çifti, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplenmişti. Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen İmer, "Köpeğim ile birlikte güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ona yürüyüş yaptırıyorum aynı zamanda eğitimleri devam ediyor. Çok şeker birbirimize alışıyoruz yavaş yavaş" diye konuştu

Giriş: 27.04.2023 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Ceceli'nin eşi Selim İmer, Bebek'te görüntülendi. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde enkazdan kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplenen İmer, köpeği ile yürüyüş yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selin İmer, "Köpeğim ile birlikte güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ona yürüyüş yaptırıyorum aynı zamanda eğitimleri devam ediyor. Çok şeker birbirimize alışıyoruz yavaş yavaş" dedi.

Eşi Mustafa Ceceli'nin yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Selin İmer, "Mustafa'nın çalışmaları devam ediyor, fırsat buldukça da kısa süreli tatiller ile kendimize vakit ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Mayısa erteledik"
Kalp ve damar hastalıklarını giderir, depresyonu önler!
Kalp ve damar hastalıklarını giderir, depresyonu önler!
Tüm adaylar atandı! 2023 MEB Engelli öğretmen ek atama sonuçları sorgulama ekranı
Tüm adaylar atandı! 2023 MEB Engelli öğretmen ek atama sonuçları sorgulama ekranı
Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti!
Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.