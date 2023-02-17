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Selena Gomez: Model değilim ve olmayacağım - Magazin haberleri

Selena Gomez: Model değilim ve olmayacağım

Son dönemde aldığı kilolarla konuşulan Selena Gomez, samimi açıklamalarda bulundu. Kilolarıyla herhangi bir sorunu olmadığını belirten Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım" dedi

Giriş: 17.02.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir süredir aldığı kilolarla konuşuluyor. Aldığı kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Gomez, görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etti. 

  • "CESARETLENDİRMEK İSTEDİM"

    Selena Gomez, lupus ilacının kilosunu nasıl etkilediğini anlattı ve kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere seslendi: Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim.

  • Ayrıca kendisinin bir model olmadığını sözlerine ekleyen Selena Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" dedi.

  • Selena Gomez, daha sonra "İnsanların senin güzel ve harika olduğunu bilmesini istiyorum. Evet, kendimizi b*k gibi hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olanın onlar olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • HAYATA DÖNDÜ

    Öte yandan Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

  • "BANA EŞSİZ BİR HEDİYE VERDİN"

    Ameliyat olacağını hayranlarından gizleyen Gomez, operasyon sonrası hastanede arkadaşı ile çekilen pozunu yayınlayarak "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim." notunu düşerek Raisa ve tüm hastane personeline teşekkür etmişti.

    LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

    Lupus (SLE),öncelikle 15-45 yaş arasındaki kadınlarında görülen, ana özellikleri burun sırtından yanaklarına doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık; eklemlerde ağrı şişme; ateş, kilo kaybı; böbrek tutulumu; akciğer beyin kalp; kemik iliği gibi birçok organı etkileyebilen önemli bir hastalıktır.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Mega

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