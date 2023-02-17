"BANA EŞSİZ BİR HEDİYE VERDİN"

Ameliyat olacağını hayranlarından gizleyen Gomez, operasyon sonrası hastanede arkadaşı ile çekilen pozunu yayınlayarak "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim." notunu düşerek Raisa ve tüm hastane personeline teşekkür etmişti.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Lupus (SLE),öncelikle 15-45 yaş arasındaki kadınlarında görülen, ana özellikleri burun sırtından yanaklarına doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık; eklemlerde ağrı şişme; ateş, kilo kaybı; böbrek tutulumu; akciğer beyin kalp; kemik iliği gibi birçok organı etkileyebilen önemli bir hastalıktır.

Fotoğraflar: Splash News, AP, Mega