Selena Gomez, sağlık sorunlarıyla geçirdiği bu yılın sonunda çıkardığı ilk solo single projesi için "İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle hayranlarına teşekkür etti.