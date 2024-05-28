Selen Görgüzel isyan etti: Yaptığınız itibar suikastı
Selen Görgüzel, takipçilerinin kötü yorumları karşısında isyan etti. "Yaptığınız itibar suikastı" diyen Görgüzel; "Yeter artık kötü yorum yapmayın" ifadelerini kullandı
- 1
Geçtiğimiz aylarda estetik operasyon geçiren, Selen Görgüzel, göz kapaklarını aldırtıp, yüzünü ve boynunu gerdirmişti.
- 2
Son halini, "Hoş geldin yeni Selen" notuyla yayımlayan Selen Görgüzel, yeni bir paylaşımda bulundu ve sitem etti.
- 3
"YETER ARTIK"
Kendisine yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Selen Görgüzel, bazı sosyal medya kullanıcılarına; "Yaptığınız itibar suikastı. Yeter artık kötü yorum yapmayın. Yeter... Bu nefret neden?" sözleriyle seslendi.
-