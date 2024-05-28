Selen Görgüzel isyan etti: Yaptığınız itibar suikastı

"YETER ARTIK"

Kendisine yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Selen Görgüzel, bazı sosyal medya kullanıcılarına; "Yaptığınız itibar suikastı. Yeter artık kötü yorum yapmayın. Yeter... Bu nefret neden?" sözleriyle seslendi.