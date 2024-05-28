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        Haberler Magazin Selen Görgüzel isyan etti: Yaptığınız itibar suikastı - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel isyan etti: Yaptığınız itibar suikastı

        Selen Görgüzel, takipçilerinin kötü yorumları karşısında isyan etti. "Yaptığınız itibar suikastı" diyen Görgüzel; "Yeter artık kötü yorum yapmayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:54
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          Geçtiğimiz aylarda estetik operasyon geçiren, Selen Görgüzel, göz kapaklarını aldırtıp, yüzünü ve boynunu gerdirmişti.

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          Son halini, "Hoş geldin yeni Selen" notuyla yayımlayan Selen Görgüzel, yeni bir paylaşımda bulundu ve sitem etti.

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          "YETER ARTIK"

          Kendisine yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Selen Görgüzel, bazı sosyal medya kullanıcılarına; "Yaptığınız itibar suikastı. Yeter artık kötü yorum yapmayın. Yeter... Bu nefret neden?" sözleriyle seslendi.

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